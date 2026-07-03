Венгрия согласилась на открытие шестого блока переговоров о вступлении Украины в ЕС, – СМИ

Будапешт по-прежнему отказывается согласиться на начало процедуры по остальным четырём направлениям переговоров.

В переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз, которые были заблокированы Венгрией, произошел прорыв, сообщает RMF24.

По данным корреспондента издания в Брюсселе, Будапешт согласился направить Украине и Молдове официальное письмо, которым начинается процедура открытия шестого направления переговоров, касающегося внешних отношений.

Это первая из пяти оставшихся переговорных сфер, начало которых Венгрия заблокировала 23 июня. Тогда Будапешт не согласился на отправку в Киев и Кишинев официальных писем, инициирующих следующие этапы переговоров.

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"Это решение означает частичное смягчение позиции Венгрии, но не конец проблем", – отмечает издание.

Все потому, что Будапешт по-прежнему не соглашается на начало процедуры по остальным четырем направлениям переговоров.

Это также означает, что не будет выполнено требование президента Владимира Зеленского, который призвал открыть еще в июле все пять оставшихся направлений переговоров.

Издание напомнило, что официально открыто лишь одно направление – касающееся основных ценностей, в частности верховенства права и основных прав.

Примечательно, что шестое направление переговоров охватывает общую внешнюю политику и политику безопасности, торговую политику, а также отношения с третьими странами.

В то же время издание поясняет, что отправка письма еще не означает официального начала переговоров в этой сфере. Отмечается, что это лишь первый шаг всей процедуры.

"Теперь Украина и Молдова изложат свои позиции, после чего Европейская комиссия подготовит проекты совместных переговорных позиций, которые должны получить единодушную поддержку всех государств-членов", – говорится в статье.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

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Также мы писали, что Европейская комиссия разрабатывает планы по предоставлению странам-кандидатам на вступление в ЕС экономических льгот до их присоединения к блоку. Европейские чиновники пояснили, что эти предложения являются частью плана ЕК по "постепенной интеграции". Обсуждаемые льготы включают доступ к некоторым программам финансирования ЕС, преференциальные торговые соглашения и частичный доступ к единому рынку до вступления. В то же время конкретный пакет будет адаптирован с учетом прогресса каждой страны-кандидата. Цель состоит в том, чтобы предоставить странам-кандидатам стимулы для проведения политически сложных реформ, даже если для того, чтобы стать членом ЕС, потребуются годы.

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