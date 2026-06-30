В еще одной европейской стране призвали лишить Зеленского высшей награды

Одна из партий страны будет продвигать в правительственной коалиции соответствующую инициативу.

Чешская правопопулистская партия "Свобода и прямая демократия" (SPD) призвала правительство последовать примеру Польши и лишить президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Льва, который является высшей награды страны. Об этом заявил представитель фракции SPD Йиндржих Райхл, пишет České noviny.

По его словам, партия будет продвигать в правительственной коалиции инициативу, чтобы Палата депутатов предложила президенту Чехии Петру Павелу отозвать награду. Причиной является присвоение отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетного наименования "Героев УПА".

Райхл заявил, что этот вопрос фракция намерена поднять на коалиционном совете.

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"Мы не можем молчать, когда наш высший государственный орден носит человек, который называет воинские части в честь нацистских монстров", - сказал он.

Чешские политики раскритиковали инициативу

В издании отметили, что предложение SPD уже подверглось критике со стороны некоторых оппозиционных политиков. В частности, депутат от Христианско-демократического союза Бенджамин Чинчила заявил, что представители партии "Автомобилисты для себя" и движения ANO проявят достаточно здравого смысла, чтобы не поддержать его.

"Я считаю это поистине трусливым позором, это в точности соответствует стилю работы SPD", - сказал депутат от Христианско-демократического союза Вацлав Платеник.

Председатель движения "Старосты и независимые" Вит Ракушан написал на своей странице в соцсети X:

"Снятие флагов и лишение наград – и всё это сопровождается ненавистнической, обобщающей риторикой. Вот и вся эта позорная политика SPD в двух словах: вот на что они оказались способны, когда премьер-министр Андрей Бабиш вытащил их к власти после многих лет пребывания в заслуженном политическом подвале".

Заместитель председателя партии "ТОП 09" Марек Женишек заявил на своей странице в соцсети X, что он против того, чтобы Зеленского лишили Ордена Белого Льва.

"SPD намерена лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Льва. Я бы скорее задался вопросом, не следует ли ограничить дееспособность некоторых её представителей. В любом случае, она им явно не нужна, раз инструкции приходят прямо из Москвы, а они потом лишь послушно их повторяют", - написал он.

Польша лишила Зеленского Ордена Белого Орла - важные новости

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ почетное наименование "Героев УПА". Это решение вызвало возмущение в Польше.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла. Он заявил, что в польско-украинских отношениях "есть границы, которые нельзя переступать", и в результате отозвал награду.

На следующий день Зеленский отправил Орден Белого Орла президенту Польши по почте. Он также напомнил, что эту награду вручали Екатерине Второй, Бенито Муссолини и Герхарду Шредеру, но не отзывали его.

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