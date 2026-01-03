'Амбициозная цифра': в Кабмине озвучили дату вступления Украины в ЕС

Сейчас Украина идет по "стандартному календарю", но сроки могут и сократить.

Вступление Украины в ЕС предварительно запланировано на 2030 год, но сроки могут сократиться. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер по вопросам евроинтеграции Тарас Качка.

По его словам, сейчас Киев работает с европейскими партнерами по стандартному календарю, который предусматривает завершение переговоров о вступлении до конца 2027 года и собственно вступление в ЕС к 2030 году.

"Это означает, что в 2028 году мы будем, кроме выполнения условий по вступлению в ЕС также рассматривать международный договор по вступлению в блок. Соответственно, дальше уже он должен ратифицироваться, и по календарю, вступление в ЕС - в 2030 году", - сказал Качка.

Вместе с тем чиновник отметил, что эти сроки могут быть сокращены по политическим соображениям. В частности он упомянул мирний план из 20 пунктов, в котором указана "более амбициозная" дата.

Вступление Украины в ЕС: последние новости

Как писал УНИАН, в середине декабря западные СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что последняя версия черновика мирного плана для Украины предусматривает среди прочего вступление Украины в Евросоюз до 1 января 2027 года. Однако эти сроки не были согласованы с самим Европейским союзом.

Поскольку Венгрия, а с недавних пор еще и Словакия блокируют формальные процедуры на пути Украины к членству в ЕС, Киев и Брюссель договорились выполнять техническую работу неофициально. Смысл в тому, чтобы Украина выполнила все фактические условия для вступления и тогда формальные переговоры о вступлении пройдут быстро, когда Венгрия и Словакия снимут свои возражения.

