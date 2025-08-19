Нардеп остался под впечатлением от этой встречи.

Президент США Дональд Трамп "непросто" сидел посередине, во время встречи с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским. Европейцы должны дать ему ощущение того, что он является лидером Запада и свободного демократического мира.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом народный депутат от "Слуги народа" Александр Мережко сказал в комментарии журналистам, подчеркнув, что он остался под очень положительным впечатлением от этой встречи.

"Европейцы должны дать Трампу ощущение того, что он является лидером Запада. Тогда он начнет воспринимать вопрос Украины как свой вопрос, как вопрос безопасности не только Европы, но и Запада в целом, где Соединенные Штаты являются лидером", - сказал Мережко.

Депутат также отметил весомость одного из заявлений Трампа, что стало для него "очень приятной неожиданностью": когда Трамп "заявил о том, что Соединенные Штаты будут участвовать в европейских гарантиях безопасности для Украины".

Результаты встречи в США

Как сообщалось, ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в разговоре с Трампом президент России Владимир Путин подтвердил готовность встретиться с Зеленским для обсуждения условий мирного договора.

По его словам, США уже работают над тем, чтобы попытаться организовать встречу Зеленского и Путина "где-то". А уже после нее, "если все пройдет хорошо", следующая встреча может состояться уже на троих - Зеленский, Путин и Трамп. По словам Рубио, Белый дом надеется заключить соглашение уже на этой тройной встрече.

