Дональд Трамп вышел в эфир и озвучил свое мнение о результатах вчерашних переговоров.

В конце концов Украина "вернет свою жизнь", перестанет терять людей и получит "много земли", заявил президент США Дональд Трамп.

"Россия — это мощное военное государство, нравится это кому-то или нет. Это большое государство, значительно больше. Это не та война, которую следовало начинать. Так не делается. Нельзя идти против страны, которая в десять раз больше тебя", — отметил он в эфире Fox News.

Кроме того, американский лидер добавил, что Россия продолжает говорить о Донбассе, ведь они контролируют 79% территории Донецкой и Луганской областей. "Они это понимают", - подчеркнул Трамп.

Другие заявления Дональда Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам американского президента, Зеленский должен будет показать гибкость в переговорах с Путиным. "Я бы не сказал, что они когда-либо станут лучшими друзьями, но у них всё хорошо", – отметил Трамп.

Кроме того, еще во время встречи с европейскими лидерами президент США подчеркнул, что, удастся ли добиться окончания войны, мир узнает через неделю-две.

