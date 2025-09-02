Лидеры Евразии с энтузиазмом встретили российского лидера на саммите в Китае.

Когда европейский диктатор Владимир Путин три года назад участвовал в ежегодном саммите главной политической и оборонной организации Евразии, он выглядел изолированным и загнанным в угол. Лидер Китая выражал обеспокоенность по поводу вторжения Путина в Украину. Премьер-министр Индии подчеркнуто заявил: "Сегодняшняя эпоха — это не эпоха войн".

Другие главы государств оставляли российского коллегу в одиночестве перед встречами. А на поле боя в Украине войска Москвы стремительно отступали. Теперь же положение Путина изменилось — и вместе с ним изменился мир, пишет The New York Times.

Особенно это демонстрирует происходящее в Китае, где встретились лидеры стран — членов Шанхайской организации сотрудничества, евразийского объединения в сфере безопасности, а также главы государств из других стран.

Путин использовал эту площадку, чтобы публично обвинить Запад в войне в Украине. Он с явным удовольствием держался за руки с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и заливался смехом, когда они вместе с лидером Китая Си Цзиньпином собрались в импровизированный "кучкующийся кружок". Кроме того, нельзя не отметить, что лидеры Ирана, Непала, Таджикистана, Турции и Вьетнама тепло жали руку Путину на закрытых встречах, которые продолжались до полуночи.

"Сложилось ощущение, что войну в каком-то смысле приняли. Будто всё вернулось в норму, и войны будто бы даже не существует", — сказала профессор глобальных коммуникаций в Университете штата Джорджия, исследующая Китай и Россию, Мария Репникова.

Министерство иностранных дел Украины в заявлении назвало "удивительным", что в итоговом коммюнике саммита не было упоминания о "крупнейшей войне агрессии в Европе со времён Второй мировой войны", несмотря на то, что в нём говорилось о "ряде других войн, террористических атак и событий в мире".

"Слоном в комнате", по заявлениям журналистов, был президент США Дональд Трамп, который помог положить конец изоляции Путина — и приглашением его на американскую континент впервые за десятилетие, и столкновениями с лидерами Бразилии, Индии и Южной Африки, что подтолкнуло их ближе к Путину.

С первых дней войны в Украине Россия активно развивала дипломатические связи со странами вне Запада, особенно с Китаем, Индией и Турцией, которые стали спасательными кругами для российской военной экономики.

"Дело не только в том, что Россия пережила три с половиной года тяжёлой войны и всё ещё стоит на ногах, продолжая наступать, но и в том, что российская дипломатия оказалась весьма искусной", — отметил директор вашингтонского Института Кеннана, специализирующегося на Евразии, Майкл Киммидж. По его словам, Россия выстроила сеть отношений, которые важны для её экономики, легитимизируют систему Путина и делают влияние войны на Россию меньшим, чем оно могло бы быть.

Тем не менее тёплый приём Путина имеет свои пределы, подчеркивает СМИ. Отношения со многими европейскими странами остаются в глубокой заморозке, что сдерживает партнёров России, зависящих от торговли с Европой. Большинство из них так и не признали территориальные притязания России или не стали открыто поддерживать её войну.

Однако в материале также говорится, что разрушительные торговые войны Трампа и его непредсказуемая внешняя политика создали возможность: Путин и Си представляют себя как более стабильных партнёров. Путин, в частности, уже много лет предупреждает о хаосе, якобы инспирированном США. Несмотря на дипломатические усилия Путина за рубежом, некоторые страны, которые Москва долго считала частью своей "сферы влияния", начали ослаблять зависимость от России — Армения и Азербайджан, к примеру.

Ранее УНИАН сообщал, что происходящее в КНР - это демонстрация РФ и ее союзников неповиновение давлению США. Даже тот факт, что визит кремлевского диктатора в Китай длится настолько долго (4 дня), о многом говорит.

Кроме того, мы рассказывали, зачем Пекину военный парад в присутствии Путина. Си Цзиньпинь стремится подчеркнуть роль Китая как центрального игрока в мировом порядке. КНР хочет показать свою роль в дальнейшем установлении мира, когда под эгидой ООН был создан новый мировой порядок.

