Кремлевский диктатор снова заговорил о "коренных причинах кризиса в Украине".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что устойчивый мир в Украине зависит от решения вопроса расширения НАТО на восток.

Об этом правитель РФ заявил во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине, передает Sky News. Также Путин сказал, что Запад якобы пытался "втянуть Украину в свою орбиту", а затем Киев стремился к военному альянсу НАТО, "который возглавляет США".

"Для того, чтобы украинское урегулирование было устойчивым и долгосрочным, необходимо устранить коренные причины кризиса, о которых я только что упоминал, и о которых я неоднократно упоминал ранее", – заявил кремлевский диктатор.

Видео дня

Отмечается, что эти заявления состоялись после встречи Путина с лидером Китая Си Цзиньпином и премьером Индии Нарендрой Моди.

Мирные переговоры: важные новости

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что сомневается в возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина в ближайшее время. В то же время он отметил, что трехсторонняя встреча с его участием может состояться.

Между тем аналитик Bloomberg Макс Гастингс пишет, что президент США Трамп одержим идеей получить Нобелевскую премию мира в этом году, а не тем, чтобы раз и навсегда остановить Путина. По мнению эксперта, союзников из США разделяет тот факт, что Трамп все еще хочет верить словам Путина.

Вас также могут заинтересовать новости: