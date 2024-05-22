Запад сдерживается в поддержке Украины, чтобы поражение России не привело к ее распаду. Эта стратегия является ошибочной, говорят эксперты.

Одна из причин недостаточной поддержки Украины со стороны Запада заключается в опасении полного распада РФ и хаотизации ее территории после военного поражения. Однако это напрасные страхи, говорится в публикации на сайте американского аналитического центра "Атлантический совет" (Atlantic Council).

Как отмечает автор публикации, в прошлом Запад так же боялся распада своего геополитического соперника и врага - СССР. Президент США Джордж Буш-старший даже приезжал в Киев незадолго до провозглашения независимости Украины и произнес печально известную "речь цыпленка по-киевски" (Chicken Kiev speech), уговаривая украинцев не отделяться от Москвы.

Прежде всего западные лидеры были обеспокоены судьбой колоссальной военной машины Советского Союза и огромного ядерного арсенала. Позволить перераспределение этого между группой новых независимых государств казалось им верхом безрассудства. Поэтому вместо того, чтобы ускорить падение Советской империи, они стремились предотвратить или по крайней мере управлять этим процессом. Эти же беспокойства сейчас препятствуют поддержке Украины, говорится в статье.

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Автор публикации убежден, что поражение в Украине с гораздо большей вероятностью приведет к падению режима Путина и началу периода реформ, чем к хаотическому распаду российского государства. Именно так было после других громких поражений России в прошлом: поражение в Крымской войне привело к отмене крепостного права, поражение в войне с Японией 1905 года дало старт российскому парламентаризму.

"Если текущее вторжение также закончится поражением, есть все основания полагать, что Россия останется невредимой. В конце концов, хотя отступление из Украины было бы глубокой раной для российской национальной гордости, оно вряд ли представляло бы экзистенциальную угрозу для самой России", - убежден автор.

В "Атлантическом совете" советуют западным лидерам прекратить пугать себя "кошмарными сценариями будущего краха России" и сосредоточиться на гораздо более серьезных угрозах, которые может создать победа Кремля в Украине.

"Если Путин добьется победы в Украине, он почти наверняка пойдет дальше. Кремлевский диктатор уже хвастается своими украинскими "завоеваниями" и сравнивает себя с непобедимым русским царем XVIII века Петром Первым. В начале войны Путин пытался представить вторжение как оборонительную меру, обвиняя в этом расширение НАТО и мнимых "украинских нацистов". Когда его судьба на поле боя улучшилась, он начал открыто говорить о возвращении "исторически русских земель", - отмечает автор публикации.

В Атлантическом совете отмечают, что под "предлогом возвращения исторически русских земель" Кремль так же может вторгнуться в еще дюжину соседних стран - от Финляндии до Казахстана.

Также аналитики отвергают аргумент о том, что Россия будет слишком истощенной после победы в Украине, поэтому якобы не решится на новую агрессию.

"К сожалению, такие аргументы не учитывают влияние российского успеха в Украине. Победа России изменила бы геополитический климат, вызвав всплеск международной поддержки Кремля и деморализацию Запада. Страны Глобального Юга отказались бы от нейтралитета и поспешили бы наладить более тесные связи с Москвой", - предупреждают в Атлантическом совете.

Запад боится украинской победы

Как писал УНИАН, текущая стратегия стран НАТО относительно войны в Украине направлена на то, чтобы ни Киев, ни Москва не получили решительной победы. Такое мнение высказал профессор Института экономических наук Польской академии наук Адам Липовский.

По его мнению, Запад не желает решительно обеспечить победу Украины, поскольку боится последствий падения режима Путина, в частности хаотического расползания российского ядерного оружия. Именно поэтому сегодня Запад руководствуется аксиомой о том, что предотвращение разрушения государственного устройства России имеет более высокий геополитический приоритет, чем возвращение Украины к границам 2014 года.

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