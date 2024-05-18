Стратегической целью Запада является условная ничья по "корейскому сценарию".

Текущая стратегия стран НАТО в отношении войны в Украине направлена на то, чтобы ни Киев, ни Москва не одержали решительной победы. Такое мнение в авторской статье для издания Rzeczpospolita высказал профессор Института экономических наук Польской академии наук Адам Липовский.

Он отмечает, что Запад до сих пор не предоставил Украине достаточно оружия, чтобы украинцы могли окончательно отразить российскую агрессию и восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года. К тому же западные санкции тоже оказались "дырявыми". По мнению аналитика, такая позиция Запада "фактически толерирует военные преступления России в Украине".

Липовский называет четыре причины этого. Первые три из них очевидны и назывались уже многими:

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военная неготовность стран НАТО даже к опосредованному противостоянию агрессии такого масштаба;

западные демократические правительства должны учитывать пацифистские настроения значительной части избирателей и иногда антиукраинские настроения некоторых партий, входящих в правящие коалиции;

устав НАТО предусматривает максимальную поддержку только стран-членов, а Украина этому условию не соответствует.

Вместе с тем аналитик приводит собственную четвертую причину того, почему Запад не желает решительно обеспечить победу Украины. Липовский считает, что эта причина, возможно, является главной из всех.

"Эта причина носит геополитический характер, поскольку она связана с возможными последствиями. Эти последствия могут быть: падение режима Путина и его замена еще более непредсказуемым и потому более опасным диктатором, или распад его государственной структуры, что погрузит Россию в хаос. В обоих случаях это может создать угрозу захвата безответственными силами российского ядерного арсенала с трудно предсказуемыми негативными последствиями, включая риск вспышки глобального конфликта", - пишет аналитик.

Липовский отмечает, что наступление этих последствий вряд ли неизбежно, но вероятно. И именно этих последствий Запад пытается избежать.

"По логике стратегия этих стран в данном случае основывается на официально негласной аксиоме о том, что предотвращение разрушения государственного устройства России имеет более высокий геополитический приоритет, чем возвращение Украины к границам 2014 года", - пишет аналитик.

Вместе с тем, по мнению Липовского, Запад так же не может допустить полной победы России, ведь это создаст прямую военную угрозу уже для НАТО. Поэтому нынешняя стратегия стран НАТО неизбежно приводит к затягиванию войны с постепенным ослаблением обеих сторон.

"Поэтому четко просматривается общая стратегия стран НАТО по обоим вышеупомянутым вариантам прекращения войны. Речь идет о недопущении победы как России, так и (к сожалению) Украины. Каждый из этих двух вариантов, по мнению этих стран, представляет геополитическую угрозу", - пишет аналитик.

По его мнению, Запад добивается того, чтобы в итоге Россия и Украина пришли к перемирию по "корейскому сценарию".

Война в Украине: стратегическая ситуация

Как писал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наступление российских войск в Харьковской области может быть лишь "первой волной", за которой будут и следующие. По его мнению, россияне обязательно попытаются захватить и сам Харьков.

Также мы рассказывали, что под Харьков брошены резервы с других участков, в результате чего украинская оборона истончается. В проблемах под Харьковом солдаты обвиняют дефицит оружия и отсутствие оборонительных укреплений.

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