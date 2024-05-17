Чтобы Украина победила, нам надо дать все то, с чем побеждают, отметил президент.

Партнеры Украины боятся проигрыша России в войне из-за того, что это будет иметь непредсказуемые последствия для мировой геополитики, отметил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

"Я считаю, что партнеры боятся проигрыша Российской Федерации в этой войне. Они хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Потому что это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика", - сказал он.

При этом, президент добавил, что на самом деле "так не работает".

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"Чтобы Украина победила, нам надо дать все то, с чем побеждают", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, для завершения войны необходимо, чтобы была создана почва для того, чтобы не только Украина и партнеры, но и Путин искали выход из ситуации.

"Потому что сейчас у него нет дискомфорта. Потому что - куда мы стреляем? Что мы можем атаковать? Чем? Насколько экономически нам будут помогать? Санкции дожмем - не дожмем? Трибунал будет - не будет? Надо ответить себе на каждый из этих вопросов. И ежедневно работать и продвигаться по каждому из этих направлений", - отметил президент.

Кроме того, он поднял тему олимпийского перемирия, к которой отнесся скептически.

"У нас уже было прекращение огня. Но оно не очень работает с этим врагом. Кроме того, есть риск - кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает технике заехать ближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю детали. Для меня пока это звучит, как неживая история", - сказал Зеленский.

Война в Украине: последние новости

Украина готовится к масштабному наступлению РФ в ближайшие недели. Враг продолжает усиливать давление на украинских защитников на востоке.

Как отметил Зеленский, на Харьковщине ВСУ удалось остановить активное продвижение захватчиков.

При этом, президент добавил, что самые ожесточенные бои сейчас продолжаются на Покровском и Краматорском направлениях.

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