План отправки европейских миротворцев в Украину в случае достижения мирного соглашения между Киевом и Москвой сталкивается с одним из главных скептиков: европейской общественностью, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, многие избиратели выступают против любого развертывания войск, которое может подвергнуть их риску. Больше всего такие настроения распространены в странах Восточной Европы, которые не хотят отвлекать силы от своих границ, а также в Италии и Германии, из-за наследия Второй мировой войны.

Так, опрос, проведённый в Германии на прошлой неделе компанией Insa, показал, что 56% респондентов выступают против участия Германии, что выше, чем весной.

"Я опасаюсь, что бундесвер может оказаться не в состоянии справиться с такой задачей, не оставив нас без защиты дома", — сказал один из опрошенных, 28-летний Леонард Вольтерс.

Во Франции, одной из главных сторонниц миротворческой миссии, общественная поддержка зависит от заключения окончательного мирного соглашения, а не от прекращения огня. Мартовский опрос, проведённый компанией Elabe, показал, что 67% респондентов поддерживают отправку французских войск в случае достижения Киевом и Москвой мирного соглашения. Без такого соглашения 68% респондентов выступают против.

"Если мы в Украине, чтобы восстанавливать, хорошо", — говорит он. "Но если мы там, чтобы сеять сомнения и поддерживать войну, то в этом нет смысла", - заявил Николя Дегаж из Парижа.

Участие Великобритании также остается под вопросом. Большинство британцев, согласно опросам, приветствуют участие своих военных в любых мирных переговорах, но не хотят провоцировать прямую конфронтацию с Россией.

Польша также обозначила красную линию для отправки войск в Украину. Варшава утверждает, что её войска могут спровоцировать эскалацию конфликта, который может распространиться на территорию Польши.

При этом в опросе, проведённом United Surveys в марте этого года, 58,5% респондентов были категорически против отправки войск в Украину, а 28% ответили, что Польше, "вероятно, не следует" отправлять войска в соседнюю страну.

Без участия США общественность будет сложно убедить

При этом европейские чиновники говорят, что сложно убедить общественность в необходимости любого развертывания без чёткого заявления США о том, что европейские войска будут иметь поддержку. Несмотря на бурную дипломатическую деятельность последних нескольких недель, до сих пор нет ясности в том, что США готовы предоставить.

Однако многие европейские лидеры заявляют, что размещение войск в Украине жизненно важно для безопасности Европы, предупреждая, что Россия начнёт наступление на другие регионы Европы в случае падения Киева. Наземные операции также демонстрируют приверженность Европы защите Украины, пока Вашингтон обдумывает, какие гарантии безопасности предоставить в конечном итоге.

Эти аргументы находят поддержку большинства в некоторых частях Европы, особенно в северных странах - например, в Нидерландах, Дании и Эстонии.

Миротворцы в Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет отправлять в Украину свои войска в рамках вероятного мирного соглашения с Россией. Он добавил, что Америка может предоставить воздушную поддержку.

При этом офицер ВСУ Александр Матяш считает, что Европа и США ни при каких условиях не введут свои войска на территорию Украины, так как они боятся прямого противостояния с Россией.

