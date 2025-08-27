Италия помогла Западу сформировать планы по гарантиям безопасности для Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Она назвала Рим архитектором, а не сторонним наблюдателем в переговорах, пишет Euractiv.
Во время выступления на встрече в Римини Мелони сказала, что после трех лет тупика в ситуации в Украине "наконец достигнут дипломатический прорыв". При этом она отдала должное президенту США Дональду Трампу, "героическому сопротивлению" Украины и усилиям ЕС и Италии в создании этой возможности.
По словам премьер-министра, любое урегулирование должно базироваться на "надежных гарантиях безопасности для Киева", и предложение Италии по пункту о взаимной обороне статьи 5 НАТО "сейчас является главным на столе переговоров".
"Мы должны гордиться этим", - сказала она.
Ее замечания прозвучали на фоне переговоров о предоставлении Украине обязательств по коллективной обороне вне рамок НАТО. Такие гарантии безопасности поддерживают США. Издание напомнило, что Трамп недавно поднял эту идею во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, повторяя формулу, которую Рим давно отстаивает.
Для Мелони поворот США к предоставлению гарантий безопасности Украине "является свидетельством того, что видение Италии влияет на подход Запада", говорится в публикации.
Гарантии безопасности для Украины: актуальные новости
Как сообщал ранее УНИАН, вступление Украины в НАТО под вопросом, поскольку страны-члены Альянса опасаются прямого столкновения с Россией, из-за чего Киеву приходится рассматривать альтернативные гарантии безопасности. Журналисты Bloomberg рассказали, что согласно предложению Мелони, государства, имеющие ранее заключенные двусторонние соглашения с Украиной, будут в течение 24 часов согласовывать ответные меры в случае нового нападения России.
Недавно премьер-министр Украины Юлия Свириденко обсудила со спецпосланником президента США Китом Келлогом вопрос гарантий безопасности для Украины. По ее словам, сильная украинская армия и сильная экономика являются настоящими гарантиями. Она подчеркнула, что в связи с этим необходимо сохранить потенциал Вооруженных сил Украины и развивать украинскую промышленность.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские гарантии безопасности для Украины не обсуждаются. По его мнению, большая и сильная украинская армия должна быть частью гарантий безопасности вместе с военным контингентом от стран из Коалиции желающих. По этой причине, сказал он, круг стран, которые будут гарантировать Украине безопасность, должен быть таким, которым доверяет украинский народ.