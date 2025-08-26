Сообщается, что Штаты могут предоставить так называемые "стратегические инструменты".

Высокопоставленные чиновники США в ходе многочисленных обсуждений с европейскими коллегами заявили о готовности Вашингтона внести вклад по обеспечению безопасности послевоенной Украины, предоставив так называемые "стратегические инструменты" — включая наблюдение и разведку с применением технологий (ISR), системы командования и управления, а также средства ПВО, чтобы поддержать возможное европейское развертывание войск на месте, называемое "коалицией желающих" и возглавляемое Великобританией и Францией.

Президент США Дональд Трамп лично заявил, что Штаты будут частью "координации" гарантий безопасности для Украины после окончания полномасштабной войны — именно этого требует Киев, чтобы сдержать возможное новое нападение России после мирного соглашения, пишет Financial Times.

Это предложение США зависит от готовности европейских столиц направить в Украину десятки тысяч военных. Оно может быть отозвано. Тем не менее, это означает серьёзный поворот в позиции администрации Трампа — ведь ранее в этом году Вашингтон исключал какое-либо участие США в защите послевоенной Украины, пишет СМИ. Это воодушевило европейских чиновников, которые месяцами пытались убедить США в необходимости более активной поддержки Киева.

Видео дня

Гарантии безопасности - какими они могут быть

СМИ пишет, что западные столицы набросали предварительный план, включающий демилитаризованную зону, которую могли бы патрулировать нейтральные миротворческие войска из третьих стран, согласованных Украиной и Россией.

За ней должна быть более мощная линия обороны, обеспечиваемая украинскими войсками, вооружёнными и обученными странами НАТО.

Европейская сила сдерживания затем могла бы быть размещена глубже в Украине в качестве третьей линии обороны, а США обеспечивали бы её поддержку с тыла.

Но даже при возможной поддержке США общественность и политики во многих европейских странах остаются настороженными относительно потенциальной отправки войск в Украину.

Потенциал мирного соглашения и "гарантии безопасности"

Трамп настаивает на скорейшем заключении мирного соглашения, но Москва и Киев по-прежнему расходятся по ключевым вопросам — от контроля над территориями до гарантий безопасности. Кремлевский диктатор Владимир Путин, в свою очередь, настаивает, что любые гарантии должны предусматривать участие России, что для Украины неприемлемо.

США же по-прежнему выступают против размещения собственных войск в Украине. "Другие представители администрации Трампа, включая министра обороны Пита Хегсета, скептически относятся к любому участию в послевоенных гарантиях, опасаясь, что это втянет США в будущий конфликт", - говорится в материале.

Другие новости о потенциальном мирном соглашении

Ранее УНИАН сообщал, что Трампу, по мнению журналистов The Wall Street Journal, пора применить к Путину свою самую эффективную стратегию. США могли бы позволить Украине использовать больше американских ракет большой дальности для поражения большего количества целей в глубине России.

Кроме того, мы рассказывали, что ждет Украину после "вспышки" переговоров о войне. Оптимистические заявления после нескольких встреч на уровне лидеров государств не дали значительный импульс для решения войны – основные спорные вопросы до сих пор не были решены.

Вас также могут заинтересовать новости: