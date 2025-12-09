Отсутствие планов по снижению оборонных показателей после окончания войны - верный признак того, что РФ просто делает паузу перед новым наступлением.

Пока нет никаких признаков того, что стремление президента США Дональда Трампа положить конец войне России в Украине приводит к снижению интенсивности боевых действий на местах. Как пишет Sky News, это указывает на то, что Путин не рассчитывает на мир и не стремится замедлить свою военную машину.

Как объясняет издание, чтобы перевести страну на военное положение, как это сделал Путин, требуются огромные усилия, время и деньги, чтобы частично мобилизовать население, выделить огромную часть государственных расходов на армию и перенаправить огромную промышленную базу на производство оружия и боеприпасов. Но когда боевые действия прекращаются, требуется почти столько же средств и усилий, чтобы вернуть общество в мирный ритм.

"Намеренное нежелание снижать оборонные показатели после окончания боевых действий означает, что страна продолжит наращивать свои вооруженные силы и арсеналы оружия — верный признак того, что она не намерена миролюбиво действовать и просто делает паузу перед новым наступлением. Отсутствие каких-либо приготовлений Москвы к замедлению темпов своих военных операций в Украине свидетельствует о том, что Путин ожидает усиления, а не ослабления войны", - пишет Sky News

Возможные сценарии для Украины

Полное поражение России практически невозможно представить без существенного изменения позиции Белого дома Трампа и значительного увеличения поставок вооружений и поддержки.

Также оптимальным вариантом для Украины было бы урегулирование, направленное на установление справедливого баланса между воюющими сторонами и их противоречивыми целями, пишет Sky News.

Этого можно было бы добиться, приостановив боевые действия вдоль нынешней линии соприкосновения до начала содержательных мирных переговоров, подкрепив суверенитет Украины прочными гарантиями безопасности со стороны Европы и США.

"Однако такой шаг потребовал бы от европейских союзников по НАТО, во главе с Великобританией, Францией и Германией, реального перевода своих вооружённых сил и населения на военное положение, с убедительной готовностью начать войну, если Москва попытается проверить их поддержку Украины".

Это означает не только гораздо более быстрое увеличение расходов на оборону, чем планируется в настоящее время. Речь также идёт об изменении менталитета стран Европы и их готовности терпеть трудности – а этого пока не наблюдается.

Путин и война в Украине

Ранее эксперт по вопросам России, директор берлинского Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев заявил, что у Москвы хватит денег, чтобы продолжать войну в Украине еще в течение 12-18 месяцев, но дополнительные санкции могли бы сократить этот период.

По мнению обозревателя BBC Стива Розенберга, Путин хочет убедить Запад, что даже после почти четырех лет вторжения, несмотря на тяжелые потери на поле боя и ущерб для экономики, он выиграет эту войну, поэтому войну в Украине сейчас не остановить.

