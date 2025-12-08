По мнению Габуева, прогнозируемый срок можно сократить, если оказывать на Россию более жесткое давление.

Президент США Дональд Трамп оказывает недостаточное давление на Россию для окончания войны в Украине, и поэтому россияне будут еще больше затягивать переговоры. Такое мнение эксперт по вопросам России, директор берлинского Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александр Габуев высказал в интервью Handelsblatt.

"Россия и президент Путин (президент РФ Владимир Путин, - ред.) продолжают настаивать на очень далеко идущих требованиях, от которых они отказываются отступать", - сказал он.

По оценкам Габуева, у Москвы хватит денег, чтобы продолжать войну в Украине еще в течение 12-18 месяцев, но дополнительные санкции могли бы сократить этот период.

Видео дня

Он добавил, что, кроме крупных корпораций "Роснефть" и "Лукойл", в России есть меньшие производители нефти, к которым можно применить санкции. Кроме того, по его мнению, нельзя позволять Китаю, Индии и ОАЭ безнаказанно покупать российскую нефть.

"Это должно происходить ежедневно и очень последовательно. Сейчас этого явно недостаточно", - подчеркнул Габуев.

По его словам, если одновременно с этим Украина будет продолжать получать оружие и финансовую поддержку, то продолжительность войны можно сократить до менее чем 18 месяцев.

Другие прогнозы относительно продолжительности российской войны в Украине

Как сообщал УНИАН, нардеп Федор Вениславский прогнозировал, когда может закончиться война в Украине. Он считает, что это произойдет в начале 2026 года. "Я остаюсь убежденным, что война идет к своему завершению. Возможно, это будет не так быстро, не в этом году (хотя я этого не исключаю, ведь у нас еще есть целый декабрь) или это будет в феврале, марте. Но это точно краткосрочная, а не долгосрочная перспектива. Война не будет точно длиться годами", - сказал избранник.

А вот бывший нардеп, военнослужащий Игорь Луценко уверен, что окончание войны не случится ни завтра, ни послезавтра. По его мнению, экономическое истощение не станет для руководства России аргументом для прекращения боевых действий. Поэтому, убежден Луценко, всевозможные мирные планы - это лишь способ ввести в заблуждение украинцев: "расслабить, разделить и обмануть - только для этого запускают во все годы войны эти мирные планы".

По мнению обозревателя BBC Стива Розенберга, Путин хочет убедить Запад, что даже после почти четырех лет вторжения, несмотря на тяжелые потери на поле боя и ущерб для экономики, он выиграет эту войну, поэтому войну в Украине сейчас не остановить.

Вас также могут заинтересовать новости: