'Россия проиграет эту войну': в Канаде отреагировали на массированную атаку РФ на Украину

Канада продолжает поддерживать Украину.

Канада решительно осуждает сегодняшние масштабные ракетные и беспилотные атаки РФ на гражданские объекты в Киеве. Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

"В течение более четырех лет, прошедших с момента незаконного вторжения России, она значительно недооценивала мужество, решимость и силу украинского народа - даже несмотря на то, что режим Путина безжалостно бомбардировал украинскую энергетическую инфраструктуру, школы, больницы и жилые дома", - написал политик.

Он призвал РФ немедленно прекратить эти удары и положить конец этой незаконной агрессивной войне.

"Они лишь продлевают человеческие страдания и никак не меняют того факта, что Россия проигрывает эту войну. Канада будет продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир для Украины и Европы", - заверил он.

Удар РФ по Украине - что известно

Как писал УНИАН, Россия в ночь на 24 мая атаковала Украину. Массированный удар пришелся на Киев, в результате чего погибли два человека, также известно о многочисленных раненых.

Кроме того, в ГСЧС показали страшные последствия атаки. Всего на номер 101 поступили вызовы о пожарах и разрушениях более чем в 40 местах во всех районах столицы.

Также сообщалось, что армия РФ массированно обстреляла Киевскую область, в результате чего погибли два человека.

"Враг убил мужчин в Бучанском и Обуховском районах. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Число пострадавших возросло до 9 человек. Среди них - ребенок, девочке еще нет года. Больше всего пострадавших в Фастовском районе - пять человек. Двух раненых женщин госпитализировали в местные больницы, остальным оказали медицинскую помощь на месте", - сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник.

