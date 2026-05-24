Массированный удар россиян по Киеву: в ГСЧС показали страшные последствия атаки (фото)

В городе произошло множество пожаров из-за обстрелов со стороны РФ.

В ночь на 24 мая российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, в результате чего в городе произошли пожары и зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Из-за вражеского обстрела в Дарницком районе произошел пожар на крыше двухэтажного общежития на ориентировочной площади 150 кв. м. Спасатели эвакуируют жителей и ликвидируют пожар.

"В Шевченковском районе из-за атаки в школе возник пожар на втором этаже на площади 300 кв. м. В 5-этажном жилом доме произошло разрушение в пределах подъезда с пожаром с 1 по 5 этажи. Зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами, где предварительно погиб человек", - добавили в сообщении.

Видео дня

По словам спасателей, также на территории района ликвидирован пожар на уровне 2-го этажа 9-этажного жилого дома на площади 5 кв. м. Разрушениям подверглось и здание музея Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

"В Днепровском районе возник пожар в частном жилом доме и на территории гаражного кооператива. В Деснянском районе зафиксированы попадания в торговый центр и здание супермаркета. На территории гаражного кооператива возник пожар в пяти гаражных боксах. В Святошинском районе сообщается о попадании в 9-этажный жилой дом", - отметили в ГСЧС.

В то же время в Соломенском районе произошел небольшой пожар и разрушение конструкций на площади 5 кв. м на уровне 23-го этажа 24-этажного жилого дома.

"Подручными средствами пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 кв. м. Также сообщается о повреждении складских помещений на территории промзоны", - подчеркнули в сообщении.

По предварительным данным, в Оболонском районе горит жилой дом по одному из адресов, а по другому пожарные ликвидируют возгорание в 16-этажном высотном здании на уровне 12-13 этажей. Кроме того, произошел пожар и в строительном гипермаркете.

"В Печерском районе произошел пожар на уровне 13-го этажа 20-этажной новостройки и горит бытовка площадью 10 кв. м, расположенная поблизости. Информация о жертвах или пострадавших уточняется", - добавили в ГСЧС.

Обновлено 08:07. В ГСЧС сообщили, что спасатели продолжают работу на местах российских атак по гражданской инфраструктуре города и жилым домам. Всего на номер 101 поступили вызовы о пожарах и разрушениях более чем в 40 локациях во всех районах столицы.

"В частности, в Шевченковском районе россияне поразили 5-этажный жилой дом. Произошло разрушение и возник пожар с 1 по 5 этажи. К сожалению, обнаружен 1 погибший и 3 человека пострадали. Тушение продолжается", - добавили в пресс-службе.

Атака на Украину 24 мая - что известно

Как писал УНИАН, Россия всю ночь атаковала Украину дронами и ракетами. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в Киеве увеличилось до 21, среди них 15-летний парень. 13 человек медики госпитализировали. Из них трое раненых в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим оказали помощь на месте.

Кроме того, есть информация об одном погибшем в Шевченковском районе столицы.

В то же время глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что на данный момент более 40 объектов по всему городу получили повреждения. Продолжается ликвидация последствий обстрела. На местах работают все необходимые службы.

Вас также могут заинтересовать новости: