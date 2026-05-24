Массированный удар россиян по Киеву: в ГСЧС показали страшные последствия атаки (фото)

В ночь на 24 мая российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву, в результате чего в городе произошли пожары и зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и жилых домов. Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Из-за вражеского обстрела в Дарницком районе произошел пожар на крыше двухэтажного общежития на ориентировочной площади 150 кв. м. Спасатели эвакуируют жителей и ликвидируют пожар.
"В Шевченковском районе из-за атаки в школе возник пожар на втором этаже на площади 300 кв. м. В 5-этажном жилом доме произошло разрушение в пределах подъезда с пожаром с 1 по 5 этажи. Зафиксировано попадание в здание бизнес-центра и возгорание на территории рынка. Еще в одном из 9-этажных жилых домов есть попадание между 8 и 9 этажами, где предварительно погиб человек", - добавили в сообщении.
По словам спасателей, также на территории района ликвидирован пожар на уровне 2-го этажа 9-этажного жилого дома на площади 5 кв. м. Разрушениям подверглось и здание музея Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.
"В Днепровском районе возник пожар в частном жилом доме и на территории гаражного кооператива. В Деснянском районе зафиксированы попадания в торговый центр и здание супермаркета. На территории гаражного кооператива возник пожар в пяти гаражных боксах. В Святошинском районе сообщается о попадании в 9-этажный жилой дом", - отметили в ГСЧС.
В то же время в Соломенском районе произошел небольшой пожар и разрушение конструкций на площади 5 кв. м на уровне 23-го этажа 24-этажного жилого дома.
"Подручными средствами пожарные ликвидировали возгорание на площади 1 кв. м. Также сообщается о повреждении складских помещений на территории промзоны", - подчеркнули в сообщении.
По предварительным данным, в Оболонском районе горит жилой дом по одному из адресов, а по другому пожарные ликвидируют возгорание в 16-этажном высотном здании на уровне 12-13 этажей. Кроме того, произошел пожар и в строительном гипермаркете.
"В Печерском районе произошел пожар на уровне 13-го этажа 20-этажной новостройки и горит бытовка площадью 10 кв. м, расположенная поблизости. Информация о жертвах или пострадавших уточняется", - добавили в ГСЧС.
Обновлено 08:07. В ГСЧС сообщили, что спасатели продолжают работу на местах российских атак по гражданской инфраструктуре города и жилым домам. Всего на номер 101 поступили вызовы о пожарах и разрушениях более чем в 40 локациях во всех районах столицы.
"В частности, в Шевченковском районе россияне поразили 5-этажный жилой дом. Произошло разрушение и возник пожар с 1 по 5 этажи. К сожалению, обнаружен 1 погибший и 3 человека пострадали. Тушение продолжается", - добавили в пресс-службе.
Атака на Украину 24 мая - что известно
Как писал УНИАН, Россия всю ночь атаковала Украину дронами и ракетами. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в Киеве увеличилось до 21, среди них 15-летний парень. 13 человек медики госпитализировали. Из них трое раненых в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим оказали помощь на месте.
Кроме того, есть информация об одном погибшем в Шевченковском районе столицы.
В то же время глава КГВА Тимур Ткаченко заявил, что на данный момент более 40 объектов по всему городу получили повреждения. Продолжается ликвидация последствий обстрела. На местах работают все необходимые службы.