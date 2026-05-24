Армия РФ обстреляла Киевскую область: возникли масштабные пожары, есть погибшие (фото)

В результате атаки в регионе пострадали многие районы.

В Киевской области в результате российской атаки зафиксированы попадания в жилые дома, складские и хозяйственные постройки, а также произошли возгорания в нескольких районах области. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В частности, в Белой Церкви возник пожар в гаражном кооперативе, там горели три гаража.

В то же время в Броварском районе в селе Пуховка было зафиксировано падение обломков БпЛА на открытую территорию. Предварительно обошлось без пострадавших и значительных разрушений.

Видео дня

В Вышгороде зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом, к ликвидации последствий привлекали спасателей и технику ГСЧС.

В свою очередь, в Фастовском районе в селе Новоселки поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом. В селе Тарасовка поврежден частный жилой дом, в селе Вита-Поштова возник пожар в двух частных домах, а в селе Новое разрушен частный жилой дом.

Также в Бучанском районе в селе Горенка россияне повредили логистический центр, в Вишневом пострадал многоэтажный жилой дом.

"В селе Белогородка повреждено складское помещение. В селе Крюковщина поврежден многоквартирный жилой дом. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС и местные пожарные команды", - добавили спасатели.

В то же время в Борисполе в результате российской атаки повреждено здание частной сауны, после прибытия спасателей пожара обнаружено не было.

Обновлено 08:27. Как сообщил глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник, в результате российской атаки погибли два человека.

"Враг убил мужчин в Бучанском и Обуховском районах. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Число пострадавших возросло до 9 человек. Среди них - ребенок, девочке еще нет года. Больше всего пострадавших в Фастовском районе - пять человек. Двух раненых женщин госпитализировали в местные больницы, остальным оказали медицинскую помощь на месте", - добавил он.

Атака РФ на Киев 24 мая - что известно

Ранее в ГСЧС показали страшные последствия атаки РФ на Киев. В частности, в Дарницком районе произошел пожар на крыше двухэтажного общежития на ориентировочной площади 150 кв. м. Спасатели эвакуируют жителей и ликвидируют пожар.

"В Днепровском районе возник пожар в частном жилом доме и на территории гаражного кооператива. В Деснянском районе зафиксированы попадания в торговый центр и здание супермаркета. На территории гаражного кооператива возник пожар в пяти гаражных боксах. В Святошинском районе сообщается о попадании в 9-этажный жилой дом", - сообщили в ГСЧС.

Вас также могут заинтересовать новости: