Трамп заявил, что Украина 'довольно хорошо справляется' в войне против России

Он отметил, что может вновь ввести нефтяные санкции против России, которые ранее были приостановлены из-за конфликта в Иране.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина "довольно хорошо справляется" в войне против РФ, несмотря на значительно большие ресурсы российской армии. Об этом пишет Clash Report.

"Они справляются довольно хорошо. россия - большая страна, большая... ну, вы знаете, у нее гораздо больше армия. Но украинцы отлично держатся. У них великолепное вооружение - не забывайте, что это наша техника. И они действительно показывают хорошие результаты", - сказал он.

Трамп отметил, что может вновь ввести нефтяные санкции против России, которые ранее были приостановлены из-за конфликта в Иране.

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"Да, возможно, я их верну. Я хотел убедиться, что нефть оставалась как можно ниже. Сейчас, когда цена на нефть сильно упала, когда вы видите эти цифры - она очень низкая - я, возможно, снова введу их. Спасибо", - сказал президент США.

Он вновь рассказал, что провёл "очень хорошие" телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Трамп добавил, что затем на встрече во Франции он продуктивно обсудил войну в Украине с украинским президентом:

"Вчера утром у нас состоялся продуктивный разговор о войне в Украине. Я говорил с президентом Путиным, я говорил с президентом Зеленским, и он был там, а с президентом Путиным я говорил по телефону. И что-то произойдёт - много людей, много солдат теряют солдат, обе стороны теряют много. Россия теряет больше, потому что они наступающая сторона, а когда ты наступаешь в войне, ты теряешь больше. Всё довольно просто. Я также предоставил обновление по моему воскресному разговору с президентом Путиным и выразил свою неизменную надежду. У нас был очень хороший разговор с президентом Путиным и очень, очень хороший разговор с президентом Зеленским. Я думаю, что оба хотят что-то сделать, они просто не знают, как это сделать. Они хотят это сделать, они просто не знают как".

Война в Украине - заявления Трампа

Ранее Трамп заявил, что США "рассмотрят вопрос" о предоставлении Киеву лицензии на производство американских ракет на территории Украины.

Также он не решился обвинять Путина в войне против Украины. У президента США спросили, считает ли он, что российский диктатор несет большую ответственность за войну против Украины.

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