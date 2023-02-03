В Берлине уверены, что стремление Украины в НАТО было для Кремля лишь формальным предлогом.

Захват украинских территорий был задуман Владимиром Путиным уже давно. "Угроза" расширения НАТО на восток была для Кремля лишь предлогом. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с жителями города Марбург, пишет DW.

По мнению главы немецкого правительства, партнерство между Киевом и Брюсселем Кремль использовал как "предлог для давно задуманного плана силового расширения территории России".

Шольц подчеркнул, что НАТО является оборонительным союзом, поэтому потенциальное вступление в альянс Украины не могло угрожать России.

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"Не нужно притворяться, будто бы слова "расширение НАТО на восток" являются каким-то аргументом", – заявил канцлер.

В то же время Шольц поспешил успокоить немцев, что Германия не допустит эскалации, которая приведет к расширению войны на весь континент.

"Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием. Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло", – сказал Шольц.

Война в Украине – позиция Германии

После 2014 года правительство Ангелы Меркель неоднократно отказывало Украине в поставках оружия и блокировало такие поставки другими европейскими странами.

С началом полномасштабной стадии российской агрессии против Украины позиция немецкого правительство постепенно начала меняться. Германия постепенно начала поставлять Украине сначала легкое стрелковое, а затем и тяжелое вооружение. Зачастую такие поставки приходилось "выбивать" из Берлина усилиями всего ЕС.

В январе 2023 года Германия перешла важный психологический рубеж – объявила о поставках немецких танков в Украину и разрешила такие поставки другим странам.

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