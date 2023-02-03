Захват украинских территорий был задуман Владимиром Путиным уже давно. "Угроза" расширения НАТО на восток была для Кремля лишь предлогом. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на встрече с жителями города Марбург, пишет DW.
По мнению главы немецкого правительства, партнерство между Киевом и Брюсселем Кремль использовал как "предлог для давно задуманного плана силового расширения территории России".
Шольц подчеркнул, что НАТО является оборонительным союзом, поэтому потенциальное вступление в альянс Украины не могло угрожать России.
"Не нужно притворяться, будто бы слова "расширение НАТО на восток" являются каким-то аргументом", – заявил канцлер.
В то же время Шольц поспешил успокоить немцев, что Германия не допустит эскалации, которая приведет к расширению войны на весь континент.
"Война между НАТО и Россией была бы ужасным событием. Мы несем ответственность за то, чтобы такой эскалации не произошло", – сказал Шольц.
Война в Украине – позиция Германии
После 2014 года правительство Ангелы Меркель неоднократно отказывало Украине в поставках оружия и блокировало такие поставки другими европейскими странами.
С началом полномасштабной стадии российской агрессии против Украины позиция немецкого правительство постепенно начала меняться. Германия постепенно начала поставлять Украине сначала легкое стрелковое, а затем и тяжелое вооружение. Зачастую такие поставки приходилось "выбивать" из Берлина усилиями всего ЕС.
В январе 2023 года Германия перешла важный психологический рубеж – объявила о поставках немецких танков в Украину и разрешила такие поставки другим странам.