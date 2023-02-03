По мнению эксперта, таким способом РФ ищет путь передышки для перегруппировки своих войск и подтягивания резервов.

Российскому диктатору Владимиру Путину очень нужна пауза на поле боя. Он будет пытаться достичь ее путем фейковой готовности к переговорам и призывам к перемирию.

Как заявил в интервью OBOZREVATEL военный эксперт Олег Жданов, паузу путинская армия использует для перегруппировки войск, для подтягивания резервов, для формирования 500-тысячной группировки. Около 260-270 тыс. Он может собрать только благодаря призывникам. Весной, по мнению Жданова, Путин может бросить еще два призыва в состав этой группировки на территории Украины или перебросить их куда-то на границу – например, в Беларуси, Курской, Брянской или Белгородской областей.

"Но ему нужна передышка. Кстати, вероятнее всего, Путин именно сейчас этим и занимается, потому что есть информация, что ближайшие недели могут ознаменоваться конфронтацией на поле боя с усилением боевых действий. Мы наблюдаем такую тенденцию. 22 февраля Путин обращается к Федеральному собранию, а на 24 февраля, на годовщину вторжения, Путин требует собрать Совет Безопасности ООН по Украине. Вероятнее всего, на этот совет представитель России выйдет с требованием немедленного временного прекращения огня и начала переговорного процесса. Это будет попыткой Путина получить передышку в этой войне", - отметил эксперт.

Впрочем, Жданов надеется, что на эту ловушку никто не поведется. Единственная надежда на США, которые имеют право вето. Даже позиция немецкого канцлера Олафа Шольца по этому изменилась, ведь на днях он заявил, что переговорный процесс по урегулированию войны может быть только на основе вывода российских войск с территории Украины.

"Надеюсь, российскому представителю так и скажут: хорошо, окей, выводите войска с территории Украины, в том числе из Крыма, потому что Крым – это Украина в соответствии с международными стандартами – тогда так, прекращение огня, и мы садимся за стол переговоров", - отметил Жданов.

Новое наступление России: что известно о планах оккупантов

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По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, Россия не сможет в такой сжатый срок накопить существенные силы в 500 тысяч мобилизованных для нового масштабного наступления, чем пугают кремлевские пропагандисты.

Аналитики ISW считают, что Кремль, вероятно, снова переоценивает возможности российской армии в контексте нового большого наступления в Украине. Он закончится досрочно без значительных успехов для РФ.

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