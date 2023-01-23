Бескомпромиссность Берлина в отношении поставок немецких танков Украине противоречит принципам международного права и главным европейским ценностям, а также делает положение страны очень слабым, считает польский дипломат.

Германию ждет дипломатический провал и международная изоляция, если она не изменит позицию и продолжит блокировать поставки немецких танков Leopard 2 Украине.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Муларчик в эфире местного радио, такая бескомпромиссность в будущем обернется слабостью для Германии, ведь ее позиция противоречит принципам международного права и главным европейским ценностям.

"Германия, не согласившись отправить танки попадает в определенную международную изоляцию и их положение будет очень слабым, если они будут продолжать занимать эту позицию", - сказал дипломат.

Также он прокомментировал заявление главного дипломата Германии Анналены Бербок о том, что немецкое правительство якобы не против, чтобы Польша поставила Украине те танки Leopard 2, которые есть у Варшавы в запасе. Он отметил, что ранее не слышал такого предложения от Берлина - это для него в новинку.

Позиция Германии по поводу поставок Leopard-2 Украине

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встречный вопрос журналистов касательно возможности поставок танков Leopard 2 Украине со стороны третьих стран мира, например, с Польши, отметила, что Бундестаг не будет возражать.

20 января новый министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что союзники не имеют единодушного мнения относительно поставки современных танков западного производства Украине.

При этом СМИ пишут, что партнеры Киева всячески давят на немецкое правительство для того, чтобы добиться прогресса в этом вопросе. Сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин даже поссорился из-за этой темы с ближайшим советником канцлера Германии Вольфгангом Шмидтом.

Как известно, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба уже не раз призывал Бундестаг пересмотреть свое мнение в вопросе о поставке танков. Он говорил, что Германия может позволить другим странам передать немецкие Leopard-2 Украине, если ФРГ боится брать на себя такую ответственность.

Вас также могут заинтересовать новости: