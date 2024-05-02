В частности, беспилотники атаковали Курскую область.

В России снова неспокойно. Орловскую область страны-агрессора атаковали дроны, в некоторых населенных пунктах нет электроснабжения.

Как сообщил губернатор Андрей Клычков, во время "обезвреживания" дронов на территории Глазуновского и Свердловского районов области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, это привело к "частичному нарушению электроснабжения ряда домовладений".

"На месте происшествия работают оперативные службы, устраняются последствия атаки, восстанавливается электроснабжение", – говорится в сообщении.

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В то же время телеграм-канал Baza пишет, что дроны атаковали и Курскую область. Там без света остался один населенный пункт.

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