Позиция нового правительства ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем по вопросу поставки вооружения Украине пока неизвестна.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель лично выступала против поставок оружия Украине через НАТО.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

О позиции Меркель по поставкам Украине оружия издание написало после того, как министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Financial Times обвинил Германию в блокировании продажи оружия через НАТО, несмотря на угрозу возможного вторжения России.

Читайте такжеБайден обсудил с новым канцлером Германии риски вторжения РФ в УкраинуС учетом этого Украина будет стремиться покупать оружие в рамках двусторонних соглашений со своими союзниками, в частности с США, Великобританией, Литвой и Францией.

Как пишет Bild, по инициативе Меркель Германия наложила вето на продажу Украине антидроновых ружей и противоснайперских систем через агентство НАТО по поддержке и поставкам. По просьбе бывшего канцлера к решению Германии присоединились и Нидерланды, поскольку Меркель якобы не хотела, чтобы Германия была единственной страной, которая выступает против предоставления вооружения Украине на фоне обострения российской агрессии.

Впоследствии ФРГ смягчила позицию по поставкам антидроновых ружей, определив это оружие как нелетальное.

Позиция нового правительства ФРГ во главе с канцлером Олафом Шольцем по вопросу поставки вооружения Украине пока неизвестна.

Как сообщал УНИАН, российский президент Владимир Путин отправил Ангеле Меркель телеграмму по поводу завершения ее деятельности на посту канцлера Германии. В тексте глава Кремля обратился к Меркель на "ты".

За годы каденции Меркель была преимущественно лояльной к политике Владимира Путина, в частности, в последние месяцы своей деятельности в правительстве активно лоббировала запуск российского трубопровода "Северный поток-2".

В то же время выступала против оккупации Россией Крыма и части Донбасса. Во время обострений в российско-украинских отношениях выполняла роль посредника между сторонами.

Со всем тем Германия скептически относится к евроинтеграционным и трансатлантическим намерениям Украины. В Берлине, в контексте вопроса членства в НАТО уверяют, что для начала Киеву надо урегулировать конфликт с Россией.

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Автор: Марта Гичко