Военному оторвало стопу правой ноги в октябре 2022 года.

Боец батальона ударных БпАК "Ахиллес", входящего в состав 92 ОШБр, Владимир с позывным "Халк" рассказал, как вернулся на войну после протезирования стопы.

Как пишет "Громадське", в октябре 2022 года взрывом мины военному оторвало стопу правой ноги. После этого было протезирование, а ВВК предоставила ему статус "ограниченно годного". Однако это не остановило Владимира от возвращения в свое подразделение.

"Ну оторвало стопу. И что? Я в госпиталях такие ранения у ребят видел, что ого! Мое совсем не страшное. А машина у меня автомат, самостоятельно едет. Да, мне было неудобно ею управлять, но я попробовал, убедился, что могу. И доехал", – рассказал он.

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Врачи в госпитале Бундесвера в Берлине говорили, что перед протезированием военному нужно было сделать еще одну операцию. В противном случае через несколько лет он будет иметь серьезные проблемы. Однако "Халк" от хирургического вмешательства отказался.

"Тогда уже прошло два месяца после ранения, еще с протезированием надо было возиться неизвестно сколько. А тут опять операция – я же после нее выпаду еще на несколько месяцев из боевой жизни. А на нашем направлении шли тяжелые бои – я не мог позволить себе долгое отсутствие. Месяц в Германии пробыл, протез сделал, прошел реабилитацию и в начале лета 2023 года вернулся к ребятам. Протез у меня хороший, выдерживает большие физические нагрузки, с ним легко передвигаться, бегать, переносить грузы", – поделился Владимир.

Отмечается, что врач рекомендуют снимать протез каждые четыре часа, чтобы восстановить кровообращение в ноге. Однако на позиции это сделать непросто. Иногда "Халк" был на ногах по 12-15 часов, что говорить о проветривании для культи, массаже и предостережениях немецких врачей.

"Выполнил задание – помылся и вырубился. Видимо, я небрежный сам к себе, слишком брутальный, хотя другим даю много советов, как беречь здоровье. Понимаю, что в какой-то момент не смогу больше выполнять свои обязанности, но пока все нормально, я контролирую ситуацию", – пояснил военный.

С марта он находится на его должности, которую сам мужчина называет "правая рука командира". Теперь на позиции он выезжает несколько раз в неделю, чтобы "оценить ситуацию, внести коррективы, что-то проконтролировать, а в чем-то помочь боевым расчетам". Выполнять такую работу протез не мешает, однако до массажа культи дело все равно не доходит.

История "Халка": что о военном говорят в батальоне

"Это пример мотивации и силы, о котором следует рассказывать и детям, и взрослым". Такими словами в батальоне "Ахиллес" описывают "Халка".

На странице батальона в Инстаграм рассказывается его история. Отмечается, что в ходе Харьковской контрнаступательной операции, когда наши войска уже перешли Купянск, рота работала на участке в Луганской области. Оккупанты заминировали территории и "Халк" подорвался на противопехотной мине, в результате чего потерял ногу.

"После установки протеза "Халк" сразу вернулся к собратьям и выполнению боевых задач, наотрез отказавшись от предложенной более комфортной работы. Интеллигентный, вежливый и галантный в жизни, а на поле боя становится настоящим "Халком" – беспощадным к врагу. Достоинство раскрывается в борьбе за то, что действительно важно", – говорится в сообщении.

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