Самолеты израильским пилотам передала, вероятно, Польша.

Еще в конце 1990-х годов Израиль испытал самолеты МиГ-29, готовясь к войне против Ирана, предположили аналитики издания The War Zone.

Предположительно, три истребителя для тестов Израиль получил от Польши в апреле 1997 года. Испытания проходили тайно. А полученные результаты позволили "наметить вектор модернизации израильских ВВС".

Авторы военного портала Defense Express, военнослужащий 413 полка СБС "Рейд" Иван Киричевский выделил несколько деталей испытаний. В рамках тестов израильские пилоты изучили самолет и его системы вооружения, налетали на них много часов и проверили возможности самолета в противостоянии с израильскими истребителями.

"Израильские летчики-испытатели зафиксировали, что МиГ-29 обладает высокой маневренностью и буквально непревзойденен в ближнем маневренном воздушном бою. Кроме того, они отмечали хорошие характеристики бортовой РЛС Н019, общий уровень эргономичности бортовой авионики", - говорится в статье.

Они обнаружили в МиГ-29 опцию автоматической посадки, но не проверяли ее работоспособность на практике. Их общий вывод заключался в том, что "несмотря на наличие функций, призванных разгрузить пилота на МиГ-29, общий интерфейс "человек-машина" является слабым местом этих истребителей".

В контексте ситуации 1990-х годов, когда главные противники Израиля Сирия и Иран только начали получать истребители этого типа на вооружение, вполне логично выглядит стремление ЦАХАЛа изучить МиГ-29.

"Лучшее, что имели на тот момент израильские ВВС, – это F-15 и F-16 ранних вариантов под ракеты AIM-7 (радиолокационное наведение, дальность пуска – до 70 километров в переднюю полусферу). Это мог быть первый фактор, который влиял на комплементарность оценок израильских военных в отношении МиГ-29 по состоянию на 1990-е годы", – пишет автор.

Второй фактор – это "сложнодоступность" истребителей. Хотя их, вероятно, передала Польша, инструкции были написаны на русском языке, а датчики в кабине были в метрах и километрах, а не в футах и милях. Поэтому израильским военным понадобилась помощь иностранных пилотов и техников, скорее всего, тоже польских.

Из этих испытаний ЦАХАЛ сделал практические выводы, которые позволили Израилю в итоге построить самые мощные ВВС в регионе.

Как Украина использует МиГ-29

Напомним, что истребители данного типа активно используются ВВС Украины. В частности, МиГ-29 является важной составляющей ПВО. Прогнозируется, что эти самолеты будут в строю как минимум до 2023 года.

Передача Украине дополнительных МиГ-29 от Польши

Как писал УНИАН, Польша планирует продать Украине те МиГ-29, которые страна выводит из эксплуатации. В составе воздушных сил Польши может быть 14 истребителей этого типа. Украине планируется продать "менее десяти" самолетов.

В Министерстве обороны Польши отметили, что страна уже приняла соответствующее решение и переговоры идут на техническом уровне.

