'Путин улыбнулся': в The Guardian объяснили влияние событий на Ближнем Востоке на Украину

Пока мир следит за ударами по Ирану, Кремль получает финансовые бонусы от дорогой нефти, а Украина борется за дефицитное ПВО и внимание Вашингтона.

Кризис на Ближнем Востоке, обострившийся после авиаударов США и Израиля по Тегерану, заставляет Киев срочно адаптироваться к новой геополитической реальности. Пока в иранском посольстве в Киеве выставляют книги соболезнования по погибшему аятолле Али Хаменеи, украинские власти и эксперты анализируют, как смещение внимания Вашингтона повлияет на войну против РФ, пишет The Guardian.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников, который только что вернулся из Израиля, отмечает, что хаос в регионе играет на руку Кремлю. По его мнению, эскалация подкрепляет агрессивную риторику российского диктатора. Он должен был вернуться с конференции, когда началась военная операция, но воздушное пространство было закрыто.

"Когда Вашингтон начал эту войну, Путин улыбался в Кремле. Он может показать, что его доктрина "сила есть право" была осуществимой. Мир меняется", - подчеркнул он.

По словам экс-министра, новый виток конфликта является палкой с двумя концами. С одной стороны, мир увидел эффективность украинских методов борьбы с дронами-камикадзе, которые Тегеран теперь массово применяет против соседей по Персидскому заливу. С другой - спрос на средства ПВО на мировом рынке стал критическим, что может оставить Украину в очереди.

"Все интересуются перехватчиками-дронами, но нам нужны эти перехватчики. Возможно, эти страны инвестируют деньги в украинское производство, что было бы хорошо", - цитируют его журналисты.

По информации разведки, которую распространили американские СМИ, РФ может делиться с Ираном координатами дислокации войск США. В Киеве надеются, что подтверждение этих фактов заставит Дональда Трампа признать Москву прямым врагом, хотя пока он публично игнорирует эти сообщения.

Также рост цен на нефть из-за нестабильности в Персидском заливе может предоставить военной экономике РФ финансовый ресурс. Кроме того, внимание Белого дома сейчас смещено с мирных переговоров по Украине на противостояние с Ираном, отмечают СМИ.

Последствия войны в Иране

Ранее УНИАН писал, что Украина начинает программу по передаче боевого опыта странам Ближнего Востока по эффективному сбиванию иранских дронов-камикадзе. Группа украинских военных экспертов отправилась за границу для обучения местных подразделений ПВО и демонстрации работы отечественных дронов-перехватчиков. По данным ISW, интерес к украинским технологиям проявили ОАЭ, Катар и Кувейт, которые стремятся защитить свое воздушное пространство от иранских угроз.

Добавим, что война США и Израиля с Ираном спровоцировала стремительный рост мировых цен на нефть до четырехлетнего максимума. По состоянию на утро 9 марта стоимость марок Brent и WTI превысила отметку в 100 долларов за баррель из-за опасений длительных перебоев в судоходстве через Ормузский пролив. Ирак и Кувейт уже начали сокращать добычу, а эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание сырья до 130 долларов в краткосрочной перспективе.

