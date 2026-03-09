Производитель чая 'Трипільське Сонце' впервые с начала полномасштабной войны получил более 33 млн грн прибыли

Украинский производитель чая "Трипольское Солнце" обнародовал финансовые результаты за 2025 год. По итогам года компания получила чистую прибыль более 33 млн грн, что стало первым прибыльным результатом с начала полномасштабного вторжения.

Объем реализации компании вырос на 44% и составил почти 675 млн грн. Основными драйверами роста стали расширение продаж в национальных торговых сетях, развитие новых продуктовых линеек и активизация работы на экспортных рынках.

Валовая прибыль компании выросла более чем вдвое. В компании объясняют это повышением операционной эффективности, ростом производительности производства, а также улучшением показателей узнаваемости брендов и потребления продукции.

В 2025 году "Трипольское Солнце" также продолжило инвестировать в развитие производственных мощностей и автоматизацию процессов. Общий объем активов компании вырос на 28% и превысил 300 млн грн. Это позволило сформировать положительный собственный капитал и улучшить структуру баланса.

По словам CEO компании Юлии Романцовой, результаты 2025 года подтвердили правильность выбранной стратегии развития.

"Прошлый год стал для нас годом трансформации. Мы смогли одновременно ускорить рост бизнеса, выйти на новые рынки, повысить операционную эффективность и вернуться к прибыльности. Это создает прочную основу для дальнейшего развития компании и укрепления наших позиций", – отметила она.

В 2026 году компания планирует продолжить инвестиции в развитие брендов, расширение продуктового портфеля и международную экспансию.

ООО "Трипольское Солнце" – украинская FMCG-компания и производитель чая. Компания выпускает продукцию под брендами "Трипольское Солнце", Tea Moments, Sherlock Secrets и "Чайная Родина" и имеет собственное производство в Украине. Около 10% продукции компании экспортируется на международные рынки.