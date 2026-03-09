Перепись населения в Украине: Госстат рассказал, когда ее можно провести

Статистики и сейчас проводят оценку численности населения в стране, но она пока не обнародуется.

В Украине перепись населения возможно будет провести только через полтора-два года после окончания войны.

Такие сроки озвучил глава Государственной службы статистики (Госстат) Арсен Макарчук в комментарии Укринформу. Он отметил, что и сейчас статистики оценивают численность населения в стране, но она пока не обнародуется.

"Мы рассчитали эти показатели и обсуждаем с правительством, какие из них можно обнародовать. Пока эта информация не раскрывается, но надеюсь, найдем консенсус с правительством и сможем ее опубликовать", - детализировал он.

Макарчук напомнил, что последняя официальная оценка численности населения Украины от Госстата датирована 1 февраля 2022 года. С тех пор существует "плюрализм оценок", которые делают различные органы: государственные и международные, научные институты и исследователи.

Глава Госстата отметил, что такая ситуация позволяет выбирать цифру "в зависимости от целей", но разница в пределах плюс-минус 4 млн человек не позволяет достичь точности без переписи.

Макарчук подчеркнул, что только проведение полноценной переписи населения способно установить эту точность, но в нынешних условиях ее провести невозможно:

"Даже после окончания войны нужно подождать полтора-два года, чтобы произошли социальные процессы: возвращение людей, демобилизация, реинтеграция в общество. Только тогда будет смысл фиксировать состояние и численность населения.

Он добавил, что перепись населения – это не только подсчет лиц, но и понимание социально-экономических условий, возрастных и гендерных составляющих, доступа к инфраструктуре, что важно для государственных органов, в частности для формирования политики развития территорий и социальных программ.

Демографическая ситуация в Украине

В конце прошлого года директор Института демографии и исследований качества жизни им. М. Птухи Элла Либанова отмечала, что потери Украины в результате войны составляют 10 млн человек. "Когда я пытаюсь оценить потери Украины в результате войны, у меня получается страшная цифра – 10 миллионов человек. Это и есть "демографическая пропасть"", – сказала демограф.

А 1 марта руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович рассказал о том, что в украинском обществе наметилась новая тревожная тенденция среди молодежи. Также социолог оценил, сколько на самом деле украинских беженцев вернется домой.

