Затронет весь мир: МВФ предупредил о тяжелых последствиях конфликта на Ближнем Востоке

В Фонде призывают готовиться к "немыслимому" на фоне иранского кризиса.

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что длительные боевые действия на Ближнем Востоке рискуют ударить по рынкам и экономике, одновременно создавая неожиданные вызовы, которые потребуют от политиков подготовки к "новой нормальности".

Издание Bloomberg пишет, что глава МВФ отметила, что в случае роста цен на энергоносители на 10%, который продлится в течение года, мировая инфляция подскочит на 40 базисных пунктов, а экономический рост замедлится. Новые потрясения могут возникнуть даже после окончания конфликта, продолжая общую неопределенность, добавляет она.

"В этой новой глобальной среде подумайте о немыслимом и готовьтесь к нему", – говорит Георгиева.

Ее заявление прозвучало после того, как 9 марта цена на нефть выросла до 120 долларов за баррель на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а также роста нагрузки на маршруты доставки нефти и мировую энергетическую инфраструктуру. Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт 8 марта вместе с Ираком сократили добычу, поскольку их хранилища быстро заполняются из-за фактического закрытия Ормузского пролива.

Глава МВФ заявила, что судоходство через Ормузский пролив сократилось на 90%. Через пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти и торговли СПГ, включая примерно половину импорта нефти в Азию и четверть импорта СПГ.

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу скачка цен на нефть поздно вечером в своей социальной сети Truth Social, заявив, что краткосрочные колебания – это "очень небольшая цена". Он добавил, что цены быстро упадут, "когда уничтожение иранской ядерной угрозы закончится".

Утром 9 марта цены на нефть достигли пика с середины 2022 года. Марки WTI и Brent преодолели отметку в 119 долларов за баррель, после чего откатились. Brent – до 106,66 доллара за баррель, WTI – до 102,03.

В то же время в Европе резко выросли цены на природный газ – фьючерсы прибавили 30% своей стоимости.

