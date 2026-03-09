Таких цен еще не было: WSJ спрогнозировала новый исторический максимум для нефти

Отмечается, что рекорд 2008 года может быть побит.

Цена на нефть может вырасти еще больше, если Ормузский пролив останется заблокированным. Аналитики предупреждают, что "черное золото" может превысить 200 долларов за баррель.

Газета Wall Street Journal пишет, что фьючерсы на нефть в США после самого значительного недельного роста в истории подскочили на 20% вечером 8 марта, превысив отметку в 100 долларов за баррель впервые с полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

После роста более чем на 40 долларов за баррель за чуть более пяти торговых сессий номинальный рекорд фьючерсов West Texas Intermediate – 145,29 доллара, установленный 3 июля 2008 года, – больше не кажется недостижимым, пишет WSJ.

Аналитики отметили, что, если Ормузский пролив останется закрытым для танкеров с ближневосточной нефтью в течение длительного времени, то с учетом инфляции цена на "черное золото" может достигнуть исторического максимума около 215 долларов за баррель.

Цены на нефть - поледние новости

9 марта цены на нефть достигли самого высокого уровня с середины 2022 года. Дело в том, что некоторые крупные производители сократили поставки, а рынок охватили опасения по поводу длительных перебоев в судоходстве через Ормузский пролив из-за расширения войны США и Израиля с Ираном.

По состоянию на 10:08 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent достигла 106,66 доллара за баррель, а американская нефть марки WTI -102,03 доллара за баррель.

