Если современные крокодилы кажутся опасными, стоит представить их древних сородичей, которые жили на территории современной Аризоны примерно 225–201 миллион лет назад и передвигались на двух ногах. Об открытии нового вида рептилий, принадлежавших к группе шувозавридов, заявили палеонтологи из Университета Вашингтона и Музей естественной истории и культуры Берка, сообщает NewsWeek. Останки нашли на территории Национального парка "Окаменелый лес" (Petrified Forest National Park) – известного парка с большими залежами ископаемой древесины.

Говорят, что представители этой группы рептилий удивительно напоминают страусоподобных динозавров – орнитомимидов, которые жили рядом с ними в позднем триасовом периоде. Новый вид, получивший название Сонселазух кедровый (Sonselasuchus cedrus), был примерно размером с пуделя и имеет довольно необычные особенности. По словам автора исследования, палеонтолога Эллиотта Армора Смита, эти животные, вероятно, начинали жизнь как четвероногие, но с возрастом переходили к передвижению на двух ногах.

К такому выводу исследователей подтолкнули пропорции костей. С 2014 года в районе Petrified Forest National Park было найдено около 950 ископаемых останков этого животного.

Анализ скелетов показал, что у молодых особей передние и задние конечности были примерно одинаковыми по пропорциям. Однако с возрастом задние ноги становились длиннее и крепче, что, вероятно, позволяло взрослым особям передвигаться на двух ногах.

По оценкам ученых, рептилия имела рост примерно 63 сантиметра, беззубый клюв, большие глазницы и полые кости.

Несмотря на сходство со страусоподобными динозаврами, эти черты возникли независимо. Как объясняет Смит, такое сходство могло появиться из-за того, что предки крокодилов и предки птиц эволюционировали в одних и тех же экосистемах и занимали схожие экологические ниши.

Поэтому признаки, которые обычно ассоциируются с динозаврами – двуногое передвижение, беззубый клюв, полые кости и большие глазницы – могли возникнуть и в линии предков крокодилов.

Название вида cedrus выбрали в честь кедра – хвойного дерева, похожего на те растения, которые формировали леса в триасовый период, когда жила эта рептилия.

Зато название рода связано с геологическим слоем Формация Чинле, в частности его частью – Sonsela Member, где и нашли ископаемые останки животного.

По словам палеонтолога Кристиана Сидора из Музея Берка, с начала полевых работ в 2014 году исследователи уже собрали более 3000 ископаемых останков из этого места, и раскопки продолжают приносить новые находки.

Кроме останков Sonselasuchus cedrus, в этом месте нашли также окаменелости рыб, амфибий, динозавров и других рептилий.

К исследованиям за эти годы присоединились более 30 студентов и волонтеров из Университета Вашингтона. И, по словам ученых, этот участок до сих пор остается одним из самых интересных мест для новых палеонтологических открытий.

