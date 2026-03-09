Цены на АЗС растут, как на дрожжах: сколько сейчас стоит бензин, дизель и автогаз

Больше всего на АЗС Украины подорожало дизельное топливо.

Средние цены на топливо на украинских АЗС в понедельник, 9 марта, продолжили расти, сообщает портал "Минфин".

Больше всего на АЗС Украины подорожало дизельное топливо. Дизель 9 марта прибавил еще 2,50 грн, подскочив в среднем до 71,60 грн/л.

Самый дешевый дизель украинцам 9 марта предлагает сеть U.GO. Здесь средняя цена литра составляет 65,90 гривни. Самый дорогой – сеть КЛО, за 76,59 грн/л.

Сети "Укрнафта" и БРСМ-Нафта продают дизель по 69,99 грн/л, а ОККО и WOG – по 73,99 грн/л.

Средние цены на бензин марки А-95 премиум выросли на 27 копеек – до 72,58 грн/л. Обычный 95-й в среднем подорожал на 65 копеек – до 69,02 грн/л.

Если рассматривать все сети, то самая низкая средняя цена на 95-й премиальный бензин фиксируется в сети Motto – 67,98 грн/л, а самая высокая в сети "Автотранс" – 76,98 грн/л.

В сети "Укрнафта" бак премиального 95-го заливают в среднем по 71,99 грн/л, а на ОККО и WOG – 73,99 грн/л. В то же время UPG заправляет по 71,90 грн/л.

Обычный бензин марки А-95 сегодня продает больше сетей. Согласно данным аналитиков, самая низкая средняя цена зафиксирована в сети Rodnik – 63,99 грн/л, а самый высокий ценник зафиксирован в "Катрал" – 71,99 грн/л. UPG продавала 95-й бензин в среднем по 68,90 грн/л.

Сеть "Укрнафта" предлагает водителям бензин А-95 по 68,99 грн/л. В то же время популярный дискаунтер БРСМ-Нафта продавал его по 66,65 грн/л, а SOCAR – по 69,99 грн/л.

Автогаз, по информации аналитиков, сегодня подорожал на колонках в среднем до 40,69 грн/л (+36 коп/л).

Война в Иране и цены на топливо – последние новости

Цены на нефть резко растут из-за войны в Иране и блокирования Ормузского пролива, через который проходит 20–30% мирового морского экспорта нефти.

Напомним, 2 марта Иран объявил о закрытии пролива. Корпус стражей исламской революции сообщил об атаке на нефтяной танкер, который попытается пройти через пролив.

На этом фоне цены на топливо на украинских АЗС поднялись до 70–81 гривень за литр.

Основатель группы компаний Prime и топливный эксперт Дмитрий Леушкин прогнозирует, что цены на бензин и дизель в Украине превысят 100 гривень за литр в зависимости от продолжительности фактической блокировки Ормузского пролива. Через несколько месяцев после полного восстановления судоходства цены могут снизиться до 80 гривень за литр.

