Ликвидация нового лидера Ирана стабилизирует ситуацию на Ближнем Востоке, - израильский эксперт

Ключом к стабильности является устранение новоназначенного иранского лидера Моджтабы Хаменеи.

Если нейтрализовать нового лидера иранского режима Моджтабу Хаменеи, то это может привести к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Такое мнение высказал эксперт по вопросам Ирана в израильском Институте исследований нацбезопасности Бени Сабти в комментарии РБК-Украина. По его словам, дестабилизация Ближнего Востока происходит из-за иранского режима, а ключом к стабильности является устранение лидера Моджтабы.

"Если действительно нейтрализовать лидерство Моджтабы, если по нему будет нанесен удар и его там не будет, тогда режим падет, и в этом регионе станет больше стабильности, потому что он не будет иметь никакого руководства", - пояснил Сабти.

Видео дня

По мнению эксперта, соответствующие действия нанесут сильный удар и по Корпусу стражей Исламской революции. Это может положить конец столкновениям против соседей и против Израиля:

"Если вы заберете у них надежду, дух... если они увидят, что после отца за несколько дней не стало и сына, это может стать огромным ударом по их морали. А боевой дух иногда важнее ракет или физической силы. Поэтому ключевым является то, что мы сделаем с этим Моджтабой".

Избрание нового лидера Ирана

Как сообщал УНИАН, 8 марта Совет экспертов Ирана избрал Моджтабу Хаменеи новым верховным лидером страны. Его считают влиятельной закулисной фигурой в стране, он тесно связан с Корпусом стражей исламской революции и силовыми структурами Тегерана.

Моджтаба Хаменеи является вторым по старшинству сыном покойного бывшего высшего руководителя Ирана Али Хаменеи. Он родился в Мешхеде в 1969 году.

Хаменеи изучал теологию под руководством своего отца и других влиятельных учителей и стал священнослужителем. Известно, что он участвовал в ирано-иракской войне с 1987 по 1988 год.

Вас также могут заинтересовать новости: