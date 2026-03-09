Пекин объявляет о строительстве новых трубопроводов.

Китай включил несколько газопроводов с Россией в проект своего нового пятилетнего плана развития страны на 2026–2030 годы, обнародованного на прошлой неделе во время ежегодной сессии высшего законодательного органа КНР.

Издание South China Morning Post пишет, что это оживило дискуссии о возможности ускорения строительства проекта "Сила Сибири 2", который считается символом двусторонних отношений.

Наряду с упоминанием о двух других газопроводах, в проекте указано, что Китай "продолжит подготовительную работу к строительству центрального участка китайско-российского газопровода" в течение следующих пяти лет. Это может быть связано с проектом "Сила Сибири 2", который также будет проходить через Монголию.

На данный момент между Пекином и Москвой отсутствует публичное соглашение по ряду деталей – в частности, кто оплатит строительство и какая будет цена газа, который будет транспортироваться по магистрали. Перед началом работ над газопроводом также необходимо определить точные доли российского "Газпрома" и Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC) – двух государственных энергетических гигантов, возглавляющих проект.

Проект газопровода "Сила Сибири 2", протяженность которого составит 2600 км и стоимость которого ранее оценивалась в 13,6 млрд долларов, неоднократно откладывался с момента начала обсуждений в 2006 году.

Проектная годовая пропускная способность газопровода составляет 50 млрд кубометров, что будет способствовать повышению энергетической безопасности Китая после захвата США бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро и войны в Иране.

В то же время аналитики называют проект очень длительным и капиталоемким. На его реализацию может уйти много лет.

Сила Сибири 2 - последние новости

В начале прошлой осени "Газпром" и CNPC подписали юридически обязывающий меморандум о реализации проекта. "Сила Сибири 2" может стать крупнейшим газовым проектом в мире. В то же время стоимость строительства только российского и монгольского участков магистрали может достичь 36 млрд долларов.

"Силу Сибири 2" называют единственной реальной надеждой России на компенсацию части потерянного экспорта в Европу. При этом заинтересованность Китая в проекте оставалась под вопросом – он получает российский газ объемом 44 млрд кубометров в год по гораздо более короткому газопроводу "Сила Сибири", работающему с 2019 года.

