Представительница Украины на 'Евровидении-2026' презентовала новую версию конкурсной песни

Европа услышит эту композицию уже в мае.

Украинская певица LELÉKA, которая в этом году будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение", презентовала новую версию песни "Ridnym".

Не секрет, что уже в мае артистка поедет в Вену. Однако, пока есть время на подготовку номера, LELÉKA решила усилить начало конкурсной композиции бандурой, которая является одним из символов украинской культуры.

"Эта версия песни для меня по-настоящему особенная. Мне хотелось еще сильнее подчеркнуть ее корни и звучание, поэтому в самом начале появляется больше чистого звучания бандуры. В ее звучании есть наша история, наши песни и память. Это звук, который мгновенно возвращает домой! Пусть этот звук раздается на весь мир!" – подчеркнула артистка в своем Instagram.

Видео дня

К слову, певица LELÉKA одержала победу на Национальном отборе на "Евровидение-2026". В мае она будет представлять нашу страну на международной арене. Под каким номером будет выступать украинка - пока неизвестно.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Украина и Хорватия отправят на "Евровидение" артистов с почти одинаковыми именами.

Вас также могут заинтересовать новости: