Apple делает вход в экосистему дешевле: что скрывают бюджетные iPhone и Mac

За последний год Apple представила сразу несколько новых устройств, которые заметно снижают стоимость входа в ее экосистему. Речь идет о смартфоне, iPhone 17e, ноутбуке MacBook Neo и компактном компьютере Mac mini M4.

Несмотря на относительно доступные цены, эксперты Gamestar отмечают: у новинок есть и ряд компромиссов, о которых не говорят в пресс-релизах.

Долгое время техника Apple считалась исключительно премиальной, однако в 2026 году компания делает ставку на более доступные устройства.

  • iPhone 17e продается от 700 евро и предлагает ключевые функции линейки, включая современный OLED-экран, процессор и поддержку беспроводной зарядки MagSafe.
  • MacBook Neo стоит 700 евро и предлагает алюминиевый корпус и до 16 часов автономной работы.
  • Mac mini M4 стартует с 600 евро и является самым доступным Mac на сегодня.

В результате полный набор устройств Apple – смартфон, ноутбук и мини-ПК  – можно купить примерно за 2000 евро, что для техники Купертино считается относительно доступным предложением.

Где Apple сэкономила

Чтобы удержать низкую цену, компания пошла на ряд компромиссов, которые, по словам экспертов, являются стандартом в 2026 году. Например, дисплей iPhone 17e ограничен частотой 60 Герц, тогда как даже бюджетные Android-смартфоны сегодня предлагают 120 Герц.

В свою очередь MacBook Neo оснащен всего 8 ГБ оперативной памяти. В мире, где ноутбуки Windows в этом ценовом диапазоне давно перешли на стандарт 16 ГБ, такой объем может стать критически малым в перспективе.

Также бюджетный Macbook получил лишь два разъема USB-C, причем только один поддерживает более быстрый стандарт USB-3. Если использовать много периферийных устройств, придется докупать док-станцию. Порт USB 2.0 тоже значительно замедляет проводную передачу данных в iPhone 17e.

Подобные ограничения помогают Apple сохранять разницу между базовыми моделями и более дорогими устройствами линейки Pro.

Почему Apple делает это

По мнению экспертов, цель стратегии проста: сначала привлечь пользователя более доступным устройством, а затем "удержать" его внутри экосистемы.

После покупки одного устройства пользователи часто начинают покупать и другие, потому что техника Apple хорошо работает в тандеме:

  • наушники автоматически переключаются между устройствами;
  • файлы и фото синхронизируются через iCloud;
  • устройства могут разблокировать друг друга;
  • общий буфер обмена работает между Mac и iPhone.

Именно эта интеграция делает использование техники Apple удобным – но одновременно затрудняет переход на устройства других брендов.

Стоит ли покупать iPhone 17e и MacBook Neo

По мнению экспертов, iPhone 17e и MacBook Neo – хорошие устройства для пользователей, которым важны стабильность системы и долгие обновления.

Но тем, кто ищет максимальную производительность за свои деньги или гибкость платформы (яблочная экосистема затрудняет переход на устройства Android), техника Apple может показаться менее выгодной.

Тем не менее в 2026 году Купертино явно пытается расширить аудиторию, предложив самый доступный вход в свою экосистему за последние годы.

Ранее появилась информация, что Apple готовит линейку суперпремиальных устройств Ultra, включая iPhone, AirPods и MacBook. Они будут дороже Pro-моделей и появятся до конца 2026 года.

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

