Высоко над Землей вспыхивают загадочные огни: ученые показали, что они обнаружили

Эти явления происходят так быстро и высоко, что запечатлеть их очень сложно.

В то время как многие люди наблюдают только привычные раскаты грома и вспышки молний во время земных гроз, в разреженном воздухе на высоте до 90 километров над нашей планетой взрываются яркие разноцветные электрические "фейерверки", которые можно увидеть с МКС.

Как пишет Earth, эти кратковременные зрелища - синие струи, красные спрайты, фиолетовые ореолы, ультрафиолетовые кольца - в совокупности известны как транзиентные световые события. На протяжении десятилетий они ускользали от систематического изучения, но Международная космическая станция изменила эту ситуацию, предоставив беспрепятственный обзор за этим явлением.

Что обнаружили ученые

Отмечается, что с 2018 года к внешней платформе МКС прикреплена мобильная обсерватория ASIM, которая позволяет проводить мониторинг взаимодействия атмосферы и космоса. Ее задачей является наблюдение за Землей и регистрация вспышек, меньших по размеру, чем ноготь, и короче, чем сердцебиение.

Видео дня

В издании подчеркнули, что высокоскоростные камеры и фотометры ASIM уже превзошли ожидания ученых. В частности, с их помощью в 2025 году ученые сделали снимок "красного спрайта", который возник над облаками и был вызван интенсивной электрической активностью в грозах.

В издании объяснили, что таинственное явление, известное как "красный спрайт", случайно возникает в мезосфере, вися как перевернутая медуза в течение всего десяти миллисекунд. Синие струи выстреливают из верхушек облаков в сторону стратосферы с жуткой, беззвучной срочностью.

Оба явления происходят так быстро и высоко, что запечатлеть их детали было практически невозможно. Однако ASIM может обнаружить их с орбиты.

В издании добавили, что определенные разряды, похожие на молнии, на гребне грозовой тучи могут закачивать электромагнитную энергию в ионосферу и зажигать огромное кольцо ультрафиолетового света. Эти кольца могут усиливать ионосферный заряд на сотни километров, потенциально нарушая радиосигналы на большие расстояния.

Чем полезны подобные наблюдения

В издании отметили, что наблюдение за транзиентными световыми событиями могут однажды улучшить алгоритмы, предупреждающие операторов электросетей о серьезной угрозе для линий электропередач в случае сильной грозы. Более того, подобные вспышки могут содержать достаточно энергии, чтобы облучить пассажирский самолет кратковременным всплеском, эквивалентным рентгеновскому облучению грудной клетки.

Чтобы составить карту этих невидимых опасностей, Японское агентство аэрокосмических исследований в сотрудничестве с университетами запустило с МКС спутник Light-1. По мере того как спутник регистрирует вспышки над экваториальными штормовыми системами, исследователи планируют сопоставить его временные метки с данными глобальных сетей наблюдения за молниями на Земле. Со временем это поможет создать трехмерный атлас мест, где вспышки гамма-излучения происходят чаще всего.

Ученые определили реальный возраст Земли

Напомним, что ранее ученые с помощью циркона получили ценную информацию о реальном возрасте Земли, который, по их словам, составляет почти 4,54 миллиарда лет.

Ученые отметили, что изотопы урана в течение миллиардов лет распадаются на свинец, создавая предсказуемую временную шкалу. По их словам, эту временную шкалу можно использовать для точного датирования горных пород и минералов.

Вас также могут заинтересовать новости: