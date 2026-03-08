Израиль нанес удар по американским F-14 армии Ирана

Самолеты американского производства остаются на службе более 40 лет.

Израильские военные атаковали иранский аэродром, где базировались истребители американского производства. Об этом сообщают Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Sky News.

По данным военных, 7 марта израильские Воздушные силы во время масштабной волны ударов атаковали военные объекты Ирана на аэродроме в Исфахане, в частности истребители F-14, которые находились на базе.

Также под удар попали системы обнаружения и противовоздушной обороны, которые, по словам израильской стороны, представляли угрозу для израильской авиации.

Истребители F-14 американского производства были переданы Ирану еще до Исламской революции 1979 года. После нее поставки техники в страну прекратились, однако эти самолеты остались на вооружении иранских ВВС.

F-14 Tomcat для Ирана - что известно

F-14 Tomcat – двухместный многоцелевой истребитель четвертого поколения с изменяемой стреловидностью крыла, разработанный компанией Grumman в 1970-х годах для ВМС США в качестве замены F-4 Phantom. В США эти самолеты сняли с вооружения в 2006 году и заменили на F/A-18E/F Super Hornet.

Иран стал единственной страной, которая получила F-14 на экспорт. Всего Тегеран получил 79 таких самолетов, которые использовались во время ирано-иракской войны и часть из которых, несмотря на проблемы с запчастями, до сих пор находится на службе.

