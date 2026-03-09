28 часов в наручниках: МИД раскрыло, как венгры обращались с украинскими инкассаторами

Ведомство указывает на грубые нарушения Венгрией своих международно-правовых обязательств.

Министерство иностранных дел Украины раскрыло детали произвольного обращения с похищенными семью сотрудниками АО "Государственный сберегательный банк Украины" в Венгрии.

Как говорится в заявлении ведомства, после возвращения граждан в Украину стали известны подробности задержания и обращения с ними, которые указывают на грубые нарушения Венгрией своих международно-правовых обязательств, в частности Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции о консульских сношениях.

"Хотя задержанные имели статус свидетелей, их 28 часов держали в наручниках. Перевозили все время с завязанными глазами", - отмечается в заявлении.

В частности, у сотрудников "Ощадбанка" были изъяты личные вещи, в том числе мобильные телефоны. Также их лишили возможности сообщить о своем задержании и местонахождении. Большинство личных вещей, изъятых во время задержания, не вернули.

"При ухудшении состояния здоровья одного из задержанных, который является инвалидом и нуждается в специальном режиме питания и регулярном приеме лекарств, медицинская помощь была оказана только после того, как он потерял сознание", - говорится в заявлении.

При этом отмечается, что больному сахарным диабетом украинцу насильно вкололи препарат, после которого у гражданина резко поднялся уровень сахара в крови и началась гипертония, и его вынуждены были доставить в госпиталь.

"Венгерские правоохранители сделали все возможное, чтобы лишить задержанных украинцев любой поддержки. На задержанных оказывалось психологическое и физическое давление", - отмечается в заявлении.

Венгры пытались говорить на русском

При этом, в нарушение всех общепринятых норм, гражданам Украины не была предоставлена возможность давать показания на родном языке, с украинцами общались на русском.

"Задержанным не была предоставлена возможность воспользоваться адвокатской защитой, игнорируя как просьбы задержанных, так и обращения нанятого для их защиты адвоката", - говорится в заявлении.

Кроме того, несмотря на официальные запросы Посольства Украины о допуске консула к соотечественникам и просьбы самих задержанных, венгерские правоохранители сделали невозможным проведение такой встречи. Представители венгерских служб либо избегали общения с представителями диппредставительства, либо предоставляли ложную информацию о месте нахождения граждан Украины.

В связи с этим, МИД Украины считает неприемлемыми и неадекватными такие действия венгерских властей.

Венгрия запретила на три года въезд в Шенгенскую зону

"Хотя доказательств причастности задержанных граждан Украины к противоправным действиям не было и они все время имели статус свидетелей, по представлению венгерского Управления защиты Конституции 6 марта 2026 года венгерской стороной было принято решение о депортации украинцев и 3-летнем запрете въезда на территорию Шенгена. Указанное выглядит как наказание граждан Украины, которые не предоставили необходимые венгерской стороне показания", - отмечается в заявлении.

Также в МИД Украины требуют от Венгрии немедленно вернуть похищенные автотранспорт украинского государственного банка и перевозившиеся ценности.

Украина ожидает реакции Евросоюза

"Подчеркиваем неприемлемость таких произвольных действий, которые могут приравниваться к захвату заложников и похищению имущества. Настаиваем на необходимости решительной реакции на европейском уровне на этот государственный бандитизм", - отмечается в заявлении.

При этом МИД Украины требует привлечения к ответственности всех лиц, виновных в похищении граждан Украины, грубом обращении с ними, давлении, запугивании и издевательствах, отказе в доступе к консульской помощи, медикаментов, лишении связи и других нарушениях их прав, а также похищении имущества и ценностей АО "Ощадбанк".

Задержание украинских инкассаторов в Венгрии

Как сообщал УНИАН, 5 марта в Венгрии похитили сотрудников государственного "Ощадбанка" вместе с инкассаторскими машинами и ценностями.

Сотрудники "Ощадбанка" управляли двумя банковскими автомобилями, которые курсировали между Австрией и Украиной и перевозили наличные деньги в рамках регулярных услуг между государственными банками.

6 марта спикер венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что на основании расследования, проведенного Национальной налоговой и таможенной службой, была установлена личность семи задержанных граждан Украины. Они были высланы с территории страны.

