Соглашение, полное неоднозначностей: NYT раскрыл, о чем могут договориться США и Иран

Эксперты считают, что Тегеран вряд ли пойдет на значительные уступки в своих требованиях.

Президент США Дональд Трамп сталкивается с новыми дипломатическими испытаниями, готовясь к переговорам с Ираном на фоне сомнений относительно долговечности прекращения огня на Ближнем Востоке. Об этом пишет The New York Times.

Отмечается, что со стороны США переговоры будут вести вице-президент Джей Ди Вэнс, а также спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. И их задачей будет в течение двух недель разрешить политические разногласия, которые формировались на протяжении десятилетий.

"Трудно понять не только, куда двигаться дальше, но и с чего начать. Переговоры начинаются на очень слабой почве", - отметил Роберт Мелли, специальный посланник президента Джозефа Р. Байдена-младшего по вопросам Ирана.

Он добавил, что соглашение о прекращении огня полно неоднозначностей, и США и Иран уже спорят по поводу него.

В частности, спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что три пункта "рамочного соглашения" уже были нарушены со стороны США и Израиля. Он также добавил, что в таких условиях прекращение огня или переговоры "нецелесообразны". В то же время США следят за тем, выполнит ли Тегеран обещание открыть Ормузский пролив. И по состоянию на среду доказательств этого не было.

Издание отмечает, что обе стороны будут публично заявлять о своем преимуществе на переговорах и на линии фронта. Но в то же время у обеих сторон есть стимул для того, чтобы сесть за стол переговоров. В частности, Иран опустошен пятинедельной войной. А Трамп находится под сильным давлением скептически настроенной общественности, роста цен на энергоносители и растущего недовольства среди его сторонников на фоне приближающихся промежуточных выборов.

"Это будет очень сложное, несовершенное прекращение огня. Но у меня такое ощущение, что обе стороны хотя бы хотят проверить, что возможно за столом переговоров", - отметила эксперт по вопросам Ирана.

Эксперты, на которых ссылается издание, отмечают, что Иран вряд ли пойдет на какие-либо значительные уступки. Особенно учитывая последовательность требований Ирана на протяжении нескольких лет и экономическое влияние, которое он продемонстрировал, перекрыв жизненно важные поставки энергии и химикатов через Ормузский пролив.

В частности, Галибаф ранее заявил, что Иран по-прежнему считает своим суверенным правом обогащение урана. В то время как администрация Трампа продолжает требовать от Тегерана согласиться на нулевое обогащение.

На этом фоне маловероятно, что Трампу удастся быстро заключить широкомасштабное соглашение с Ираном. Более вероятно, что стороны могут прийти к соглашению по некоторым менее важным пунктам, которые будут обходить ключевые вопросы - такие как судьба ядерной программы Ирана.

Ранее издание Politico отмечало, что заявления США об их якобы победе в Иране противоречат реальности. Поскольку ключевые цели кампании не были достигнуты. В частности, в Тегеране сохранился действующий режим, и страна не утратила возможности обогащать уран.

На фоне прекращения огня на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп резко раскритиковал НАТО. Он заявил, что Альянс не был рядом, когда Вашингтон в нем нуждался, и вновь упомянул о Гренландии, которую ранее он хотел присоединить к Соединенным Штатам.

