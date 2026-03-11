11 марта магнитных бурь не будет, но есть нюанс (график)

Ученые предупреждают, что возможны один-два коротких активных периода.

В последние дни геомагнитная обстановка на Земле довольно спокойная. Наблюдались кратковременные слабые магнитные бури, но сильных штормов не было. Такая же ситуация сохранится и сегодня, 11 марта. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

После воздействия высокоскоростного потока ветра из корональной дыры, который наблюдался на выходных, солнечный ветер ослабевает. Сегодня скорость его приблизится к фоновому уровню.

"Однако в течение дня мы всё ещё можем наблюдать один-два коротких активных периода", - предупреждают эксперты. Это не означет, что будет магнитная буря, но и полностью спокойного состояния магнитного поля тоже не будет.

Также ранее сообщалось, что 6 марта на Солнце произошел выброс корональной массы. Теперь ученые уточнили, что он обошел Землю стороной и не вызовет новых магнитных бурь.

По прогнозу, 12 и 13 марта сохранится спокойная обстановка, магнитных бурь не ожидается.

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за вспышек на Солнце и потоков заряженных частиц, достигающих нашей планеты. Когда эти частицы взаимодействуют с магнитосферой, начинается геомагнитная активность. В такие периоды могут наблюдаться сбои в работе спутников, радиосвязи и навигационных систем. Некоторые люди также отмечают ухудшение самочувствия: головные боли, усталость и перепады давления. Обычно магнитные бури длятся от нескольких часов до нескольких дней и имеют разную интенсивность.

