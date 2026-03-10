Модно, но неудобно: дизайнеры перечислили 7 самых распространенных ошибок в интерьере

Нередко людей привлекают идеи дизайна интерьера, которые они видят в соцсетях, но результат может разочаровать.

Pinterest и Instagram могут влюбить в идеи, которые в реальной жизни не всегда оправдывают себя. Что-то выглядит прекрасно на фотографии, а через несколько месяцев начинает раздражать или требует частой уборки, пишет Dobrze mieszkaj.

Дизайнеров и подрядчиков спросили, какие решения по ремонту чаще всего заканчиваются исправлениями.

Издание поделилось, какие 7 ошибок в дизайне интерьера действительно могут ударить по карману и о которых владельцы быстро жалеют:

1. Мраморная столешница в кухне

Мрамор ассоциируется с роскошью, на фото такие кухни выглядят красиво. Однако проблемы начинаются при ежедневном приготовлении пищи. Все дело в том, что этот камень легко впитывает пятна от кофе, вина или специй.

"Клиенты любят вид мрамора, но быстро обнаруживают, что одна капля еды или напитка может оставить стойкое пятно", – рассказала дизайнер Лаура Хамметт.

2. Гостиная с кухней и столовой

Еще несколько лет назад все мечтали о гостиной, совмещенной с кухней и столовой. Большое пространство, много света, никаких стен.

"Люди начали проводить гораздо больше времени дома и вдруг обнаружили, что им нужно место только для себя", - отметила дизайнер Бетани Адамс.

Издание объясняет, что по этой причине во многих проектах появляются раздвижные двери, стеклянные стены или скрытые перегородки.

3. Огромные террасы

Терраса с диваном, бассейном и зоной отдыха звучит как мечта об отпуске. На практике многие такие пространства большую часть года стоят пустые. В статье объясняется, что виноваты в этом погода - ветер, влажность и жара.

"Мы часто закрываем такие открытые пространства, чтобы создать удобное место, которым можно пользоваться круглый год", – рассказал строитель Роберт В. Бурадж.

4. Модные плитки, которые быстро теряют популярность

Выбор плитки – одно из самых сложных решений при ремонте. Отмечается, что интернет соблазняет смелыми узорами и цветами. Однако мода быстро меняется.

Дизайнер Алексис Вудбери Эрман поделилась, что через несколько лет людям хочется чего-то более спокойного и классического.

5. Раздвижные двери типа "барнхаус" и доски на стенах

Издание рассказало, что несколько лет назад интерьеры захватил тренд "фермерский дом". Раздвижные двери, как в кладовой, и стены из горизонтальных досок появились почти везде.

Однако сейчас дизайнеры все чаще их демонтируют. Вместо этого во многих домах возвращаются классические двери и гладкие стены.

6. Шкафы с прозрачным стеклом

Застекленные фасады демонстрируют фарфор и красивую посуду. В повседневной жизни же они означают одно: постоянную борьбу за порядок.

"Когда через стекло видно содержимое шкафа, любой беспорядок становится сразу заметным. Даже новая кухня может выглядеть хаотично", - высказала мнение дизайнер Эшли Макуга.

В статье говорится, что многие люди со временем заменяют стекло на рифленое или матовое.

7. Душевая кабина без дверей

Душевая кабина без дверей выглядит минималистично и роскошно. Проблема в том, что вода часто попадает за пределы душевой зоны. Со временем владельцы устанавливают стеклянные панели или дополнительные перегородки, чтобы решить эту проблему.

Подводя итог, издание подчеркивает, что тренды не всегда являются хорошим советчиком. При выборе дизайна интерьера важное значение имеет повседневная жизнь: уборка, приготовление пищи, шум, влажность и удобство.

