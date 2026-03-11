'Морской R2-D2': как автономный робот защищает авианосец США от ракет и дронов

Система поражает цели, вошедшие в радиус одной морской мили от авианосца – это всего 1,8 километра.

Авианосец USS George H.W. Bush, который отправился на Ближний Восток, защищает многослойный "щит" из эсминцев и истребителей. Но корабль оснащен еще одной системой, которая может его защитить.

Если гиперзвуковая ракета или дрон "Shahed" проскользнет мимо внешних радиолокационных сетей и попадет в непосредственное воздушное пространство авианосца, корабль полагается на систему ближнего боя Phalanx (CIWS). О ее особенностях рассказывает ресурс Wion.

Визуально эта система может напоминать массивный белый R2-D2 – робота из вселенной "Звездных войн", прикрепленного к краю палубы авианосца. Однако на самом деле это сверхсовременная радиолокационная система с двумя антеннами.

"Верхний радиолокационный купол непрерывно сканирует небо в поисках угроз, а нижний радиолокационный купол отслеживает точную траекторию приближающейся ракеты и фиксирует ее за миллисекунды", – объясняет автор.

Прямо под куполом этого радара расположено оружие. Это 20-мм пушка M61A1 Vulcan Gatling. И эта шестиствольная вращающаяся пушка способна выстреливать до 4500 пуль в минуту. При этом в момент работы она не звучит как традиционный пулемет, а создает непрерывный механический звук, напоминающий пилу.

"Самым ужасающим аспектом Phalanx является то, что для нажатия на курок не нужен человек. В боевой ситуации, такой как война в Иране, время реакции человека просто слишком медленное, чтобы остановить ракету, летящую со скоростью 3 Маха. Как только система переходит в "автономный режим", ее бортовой компьютер мгновенно обнаруживает, отслеживает, оценивает и атакует цели полностью самостоятельно, уничтожая угрозу еще до того, как экипаж осознает, что они подверглись нападению", – акцентирует издание.

Пушка Гатлинга не стреляет стандартными пулями. Вместо этого используются тяжелые 20-миллиметровые бронебойные снаряды, изготовленные из вольфрама.

Они предназначены для того, чтобы поразить противокорабельную ракету с такой силой, что она просто распадается в воздухе. По сути, это помогает "испарить" ракету, прежде чем ее взрывной заряд успеет попасть в корпус авианосца USS George H.W. Bush.

Издание отметило, что военно-морская доктрина Ирана в значительной степени полагается на тактику "роя". Так, Тегеран применяет десятки дешевых целей, начиненных взрывчаткой.

"Современная система Phalanx (вариант Block 1B) на корабле Bush специально модернизирована датчиками Forward-Looking Infrared (FLIR) для борьбы именно с этой угрозой. Она может мгновенно повернуть ствол пушки к ватерлинии, автоматически отслеживая и уничтожая несколько скоростных катеров ИРГК за считанные секунды", – говорится в материале.

При этом CIWS является оружием для ближнего боя. Она поражает цели, вошедшие в радиус одной морской мили от авианосца – это всего 1,8 километра.

"Если Phalanx активируется и начинает стрелять, это означает, что катастрофический удар был в считанных секундах от уничтожения многомиллиардного ядерного суперавианосца. Это жестокий механический охранник, который защищает жизни 6000 американских моряков во вражеских водах", – резюмирует автор.

Авианосец USS George H.W. Bush – характеристики

USS George H.W. Bush – это последний и самый современный авианосец класса Nimitz. Его водоизмещение составляет более 100 тысяч тонн при полной загрузке.

Длина корабля составляет 333 метра, это почти три футбольных поля. Два его ядерных реактора A4W позволяют авианосцу работать более 20 лет без дозаправки.

Авианосец USS George H.W. Bush может нести более 80 самолетов и вертолетов – обычно это истребители F/A-18E/F Super Hornet, самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и т.д.

Экипаж судна составляет около шести тысяч человек. Это 3200 человек экипажа корабля и 2500 авиационного персонала. Кстати, этот корабль производит достаточно пресной воды, чтобы ежедневно обеспечивать потребности небольшого города.

