Франция нуждается в аэробаллистической ракете для Rafale, которая может заинтересовать и Украину

Украина планирует закупить во Франции истребители Rafale.

Воздушно-космические силы Франции выразили желание получить отечественную аэробаллистическую ракету для развертывания на истребителях Rafale, сообщает Challenges.

Отмечается, что эту идею на встрече ассоциации оборонных журналистов в понедельник, 9 марта, высказал начальник штаба французских ПКС генерал Жером Белланже.

"Аэробаллистические ракеты - это очень перспективная возможность, которая позволяет наносить удары "с дистанции"", - заявил Белланже.

Видео дня

Примечательно, что во Франции уже не впервые говорят о необходимости иметь аэробаллистическую ракету для Rafale. В частности, осенью Белланже отмечал, что имеющихся средств поражения, которыми может оперативно располагать Rafale, недостаточно в современной войне.

Именно поэтому существует острая необходимость в создании отечественной аэробаллистической ракеты. Приводится пример Израиля, когда благодаря аэробаллистическим ракетам Rocks и Air Lora удалось "вынести" противовоздушную оборону Ирана.

По данным французских СМИ, страна решила вдохновиться другой израильской разработкой в создании ракеты собственного образца. В частности, их заинтересовала ракета Blue Sparrow, которая якобы была использована среди прочего для ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Как отмечает издание Defense Express, аэробаллистическая ракета для Rafale может быть интересна и для Украины, поскольку страна планирует закупать эти французские самолеты. Правда, неизвестно, сколько времени во Франции уйдет на такой проект.

Аналитики объясняют, что пока во Франции только обсуждают и планируют изготовление этого оружия, никаких соглашений или проектов по созданию именно аэробаллистической ракеты под Rafale не запущено.

Истребители Rafale: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна проведет предоплату для получения первых боевых истребителей Gripen от Швеции и Rafale от Франции. 22 октября 2025 года было достигнуто намерение заключить в будущем экспортное соглашение о продаже Украине самолетов Gripen. По словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, речь идет о 100-150 истребителях. До 2035 года Украина намерена приобрести во Франции 100 самолетов Rafale. По словам французских военных, часть истребителей можно выделить из стратегических запасов страны.

Также мы писали, что Индия заказала во Франции 114 единиц истребителей Rafale. Как отмечают аналитики, эта сделка значительно увеличит очередь ожидания истребителей Rafale для всех будущих заказчиков, ведь производственные возможности Dassault ограничены. Отмечается, что 20 истребителей Rafale будут изготовлены во Франции со сроком поставки до 2030 года, а остальные 94 - уже в Индии на локализованных мощностях, которые еще нужно будет создать. Аналитики считают, что если бы Украина смогла договориться с Францией раньше, то первые 20 Rafale можно было бы получить до 2030 года. Поэтому Украине нужно как можно скорее заключить соглашение с Францией о заказе первой партии истребителей.

Вас также могут заинтересовать новости: