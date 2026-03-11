РФ заподозрили в передаче разведданных Ирану: Уиткофф поделился, что ответили в Кремле

Спецпосланник Трампа заявил, что россияне в разговоре с ним, зятем президента США Джаредом Кушнером, а также главой Белого дома опровергли передачу разведданных Ирану.

Россию заподозрили в передаче разведывательных данных Ирану для нанесения ударов по объектам США. Однако, по словам специального посланника США Стива Уиткоффа, в понедельник, 9 марта, во время разговора главы Белого дома Дональда Трампа российские лидеры эту информацию опровергли, сообщает CNBC.

Спецпосланник Трампа рассказал, что он сам и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, который также является посредником по вопросам Украины и Ближнего Востока, "независимо друг от друга" провели телефонные переговоры с помощником главы РФ Владимира Путина по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым, который заверил их, что Россия не передает данные Ирану.

Кроме того, Уиткофф добавил, что во время телефонного разговора в понедельник, 9 марта, российский президент Владимир Путин уверял главу Белого дома Дональда Трампа в том, что Россия не делится разведывательными данными с Ираном.

Он отметил, что США поверят им на слово и не будут думать, что их обманывают.

"Поэтому, знаете, мы можем поверить им на слово. Будем надеяться, что они не обмениваются", - сказал он.

Примечательно, что на вопрос журналистов, верит ли он в то, что Россия честно ответила на этот вопрос, Уиткофф отметил, что "не является офицером разведки, поэтому не может этого сказать".

"Ну, я не являюсь офицером разведки, поэтому не могу вам этого сказать. Могу сказать вам, что вчера, во время телефонного разговора с президентом, россияне заявили, что они не делились информацией. Вот что они сказали", - добавил спецпосланник Трампа.

Издание отметило, что MS Now в субботней публикации, ссылаясь на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией, сообщило, что Россия предоставляет Ирану информацию, которая может помочь его вооруженным силам атаковать американские корабли, самолеты и военные базы на Ближнем Востоке.

В пятницу Трамп раскритиковал репортера Fox News Питера Дуси за то, что тот задал ему вопрос о вероятности того, что Россия помогает Ирану данными.

"Какой глупый вопрос задавать в это время", - резко ответил президент США журналисту.

Россия и военная операция США против Ирана: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что министр обороны США Пит Хегсет считает, что Россия не должна вмешиваться в войну Америки и Израиля против Ирана. Примечательно, что президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции поделился, что российский диктатор Владимир Путин "хочет быть полезным" в прекращении войны с Ираном. Отмечается, что на это Трамп ответил, что глава Кремля "может быть более полезным, прекратив войну в Украине".

Также мы писали, что военный эксперт Карло Масала из Университета Бундесвера считает, что ситуация с Ираном создает проблемы для президента России и одновременно играет ему на руку в войне против Украины. Масала объяснил, что хотя Кремль рискует потерять важного партнера, но не готов вмешаться в ситуацию. По мнению эксперта, Путин не будет поддерживать Иран военной силой, поскольку в приоритете у него война в Украине.

