Женщина переехала в 'самую безопасную' страну, но сбежала оттуда через 7 месяцев: какова причина

В "самой безопасной" стране оказалось не так уж и безопасно.

Блогер и ветеринар Ханна Хамар решила кардинально изменить жизнь и из Австралии переехала в Исландию - страну, которую часто называют самой безопасной в мире. Однако уже через семь месяцев вернулась домой. На своем YouTube-канале женщина рассказала о причинах, которые заставили ее покинуть новое место жительства, пишет Mirror.

По словам Хамар, она решила переехать в Исландию, чтобы исследовать корни своей матери, которая покинула эту страну в 30-летнем возрасте.

"Она переехала сюда, когда я была младенцем, и с тех пор мы живем в Австралии", - пояснила женщина.

Блогер рассказала, что Исландия - это небольшая страна с населением около 300 тысяч человек, мол, ее мать даже знает многих местных жителей, а на улицах Ханна встречала людей, которые знали ее маму.

Почему Исландию считают самой безопасной страной

Согласно данным Глобального индекса мира за 2025 год, Исландия уже много лет подряд остается самой мирной страной в мире. Она занимает первое место в рейтинге с 2008 года.

Статистические данные свидетельствуют, что в 2025 году в Исландии проживало почти 74 тысячи иммигрантов, что составляет около 19% населения.

Суровая погода

За семь месяцев пребывания в Исландии Хамар пережила как летний, так и зимний сезоны. Блогерша была удивлена погодными условиями страны. В Исландии часто объявляют оранжевые и красные предупреждения об опасной погоде.

По ее словам, оранжевый уровень означает серьезные условия, при которых власти рекомендуют избегать необязательных поездок. Красный уровень - самый высокий и свидетельствует об экстремальной опасности для транспорта, инфраструктуры и людей.

"В Исландии действительно нужно быть очень осторожным, чтобы всегда быть в безопасности, и не садиться за руль, когда погода не позволяет, потому что погода в Исландии - жестокая хозяйка", - рассказала она.

За семь месяцев женщина пережила несколько таких предупреждений. Один из полетов на самолете во время непогоды она назвала "самым страшным опытом в жизни".

Темные зимы и проблемы со сном

Главной причиной, по которой Ханна решила вернуться в Австралию, стали проблемы со сном. Исландские зимы известны очень коротким световым днем и длительной темнотой. По словам блогера, это сильно повлияло на ее самочувствие.

"Честно говоря, главная причина, по которой я забронировала билет и решила вернуться домой, – это сон. Я не справлялась со сном, и вокруг меня не было людей, которые помогли бы мне поддерживать ритм", – сказала она.

Из-за постоянного недосыпания ей становилось все труднее работать и поддерживать позитивный настрой. К тому же она чувствовала себя одинокой, ведь рядом не было близких друзей или семьи.

Культурный шок

Еще одним неожиданным моментом для блогера стало поведение местных жителей. Она отметила, что исландцы могут казаться менее открытыми, чем австралийцы. В частности, они не говорят "Привет", идя по улице. К тому же незнание исландского языка для женщины стало еще одним препятствием для общения. В то же время Ханна подчеркнула, что исландцы на самом деле очень добрые люди, просто им нужно больше времени, чтобы раскрыться.

"Исландцы – это люди, которые являются солью земли... Я думаю, что как только вы раскроете их твердую скорлупу, [они] становятся одними из самых милых людей, которых вы когда-либо встретите, но, черт возьми, как трудно эту скорлупу открыть", – рассказала она.

Очень высокая стоимость жизни

Блогерша также была шокирована ценами на продукты. По ее словам, некоторые товары могут стоить в два или даже в три раза дороже, чем в Австралии. Из-за этого она часто была вынуждена покупать самые дешевые продукты и полуфабрикаты.

"У меня не было ощущения, что у меня есть бюджет на покупку фруктов и овощей. Если вы небогатый человек, поесть вне дома на самом деле невозможно", – сказала женщина.

Ранее УНИАН писал о девушке, которая сбежала из Японии в Украину, несмотря на все прелести Страны Восходящего Солнца. Украинка Юлия среди причин возвращения домой назвала серьезное ухудшение здоровья из-за плохой медицины, рабочую культуру, которая игнорирует физическое состояние работника, расизм и ксенофобию в отношении иностранцев, психологическое давление и отсутствие заботы о психическом здоровье.

