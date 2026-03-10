11 марта по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают святителя Софрония. День связан с особыми традициями, погодными приметами и запретами - рассказываем о них, а также какой сегодня праздник церковный приходится по старому стилю.
- Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре
- Какой православный праздник сегодня в старом календаре
- Что можно и что сегодня нельзя делать
- Приметы 11 марта - что говорит погода
Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре
По новому церковному стилю (на него Православная церковь Украины перешла в 2023 году) 11 марта вспоминают святого Софрония, патриарха Иерусалимского. По староцерковному стилю его будут почитать 24 марта.
Святитель Софроний Иерусалимский жил в VII веке. Сам он родился в Дамаске, получил хорошее философское образование, а затем отправился в Иерусалим. Там Софроний познакомился с пустынниками и подвижниками, и в скором времени вместе со своим духовным наставником, иеромонахом Иоанном Мосхом, совершил паломничество по многим монастырям. Во время своих путешествий они записывали рассказы о жизни монахов и об их духовных подвигах, а позже составили известное произведение "Лимонарь", также называемое "Луг духовный".
В Египте Софроний тяжело заболел и решил принять монашеский постриг. После этого он пошел на поправку. Общаясь с Иерусалимскими патриархами Захарией и Модестом, Софроний в 634 году сам был избран патриархом Иерусалимским. На этой службе он пробыл около десяти лет.
Последние годы Софрония прошли в тяжелое время - Иерусалим взяли в осаду магометане. В городе начался голод, и жители согласились открыть ворот захватчикам, при условии, что те не тронут христианские святыни. Но неверные не сдержали слова. Эти события глубоко потрясли патриарха, вскоре после них Софроний скончался.
***
Кого еще почитают сегодня по новому календарю:
- преподобного Иоанна Мосха;
- преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского;
- священномученика Пиония, пресвитера Смирнского;
- перенесение мощей мученика Епимаха,
а также святителя Софрония, епископа Врачанского.
Какой православный праздник сегодня в старом календаре
По юлианскому календарю православные 11 марта вспоминают святителя Порфирия, архиепископа Газского - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и какие традиции связаны с этой датой.
Что можно и что сегодня нельзя делать
В православный праздник 11 марта обращаются в молитвах к святым, просят укрепить веру, дать сил пережить трудности и благодарят Бога за все, что имеют.
В народе праздник называют Софрон, он связан с возвращением перелетных птиц. По поверьям, в этот день стоит прислушаться к кукушке. Считалось, что, услышав первое кукование, нужно загадать желание - тогда оно обязательно исполнится. Есть и еще одна примета: если в этот момент побренчать мелочью в кармане, то это привлечет удачу и поможет притянуть деньги.
Сегодня можно начинать готовиться к полевым работам: очищать участок от прошлогодней листвы, проверять инвентарь и семена.
В церковный праздник не следует ссориться, особенно с родными и близкими, проявлять зависть, желать зла, обижать животных. Церковь осуждает ложь, жадность, лень и уныние.
По народным поверьям, на Софрона также есть несколько запретов:
- нельзя спрашивать у кукушки, сколько человеку осталось жить - это плохой знак;
- не стоит сегодня выбрасывать старые вещи - можно навлечь на дом бедность и финансовые трудности;
- лучше не начинать ссор и споров в семье - тот, кто станет их зачинщиком, может надолго притянуть неприятности и болезни.
Продолжается Великий пост - тем, кто постится, следует воздерживаться от продуктов животного происхождения.
Приметы 11 марта - что говорит погода
Наши предки на Софрона внимательно наблюдали за птицами и природой, чтобы понять, какими будут весна и летний сезон:
- день сегодня теплый - таким же будет и лето;
- птицы начинают строить гнезда на южной стороне - к холодному лету;
- вороны на земле сидят - к холодам, на макушках деревьев - к теплу;
- жаворонки прилетели - жди потепления.
На Софрона хорошо идти на рыбалку, а по пойманным карасям можно гадать: если они без икры, то весной не стоит ждать сильных разливов рек. Ранее мы публиковали календарь рыбака в марте 2026 с удачными днями для клева по лунному календарю.