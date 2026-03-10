Православный праздник сегодня в народе прозвали Софрон.

11 марта по новому церковному календарю в Украине православные вспоминают святителя Софрония. День связан с особыми традициями, погодными приметами и запретами - рассказываем о них, а также какой сегодня праздник церковный приходится по старому стилю.

Какой сегодня церковный праздник в Украине в новом календаре

По новому церковному стилю (на него Православная церковь Украины перешла в 2023 году) 11 марта вспоминают святого Софрония, патриарха Иерусалимского. По староцерковному стилю его будут почитать 24 марта.

Святитель Софроний Иерусалимский жил в VII веке. Сам он родился в Дамаске, получил хорошее философское образование, а затем отправился в Иерусалим. Там Софроний познакомился с пустынниками и подвижниками, и в скором времени вместе со своим духовным наставником, иеромонахом Иоанном Мосхом, совершил паломничество по многим монастырям. Во время своих путешествий они записывали рассказы о жизни монахов и об их духовных подвигах, а позже составили известное произведение "Лимонарь", также называемое "Луг духовный".

В Египте Софроний тяжело заболел и решил принять монашеский постриг. После этого он пошел на поправку. Общаясь с Иерусалимскими патриархами Захарией и Модестом, Софроний в 634 году сам был избран патриархом Иерусалимским. На этой службе он пробыл около десяти лет.

Последние годы Софрония прошли в тяжелое время - Иерусалим взяли в осаду магометане. В городе начался голод, и жители согласились открыть ворот захватчикам, при условии, что те не тронут христианские святыни. Но неверные не сдержали слова. Эти события глубоко потрясли патриарха, вскоре после них Софроний скончался.

Кого еще почитают сегодня по новому календарю:

преподобного Иоанна Мосха;

преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского;

священномученика Пиония, пресвитера Смирнского;

перенесение мощей мученика Епимаха,

а также святителя Софрония, епископа Врачанского.

Какой православный праздник сегодня в старом календаре

По юлианскому календарю православные 11 марта вспоминают святителя Порфирия, архиепископа Газского - ранее мы подробно рассказывали, какой сегодня церковный праздник и какие традиции связаны с этой датой.

Что можно и что сегодня нельзя делать

В православный праздник 11 марта обращаются в молитвах к святым, просят укрепить веру, дать сил пережить трудности и благодарят Бога за все, что имеют.

В народе праздник называют Софрон, он связан с возвращением перелетных птиц. По поверьям, в этот день стоит прислушаться к кукушке. Считалось, что, услышав первое кукование, нужно загадать желание - тогда оно обязательно исполнится. Есть и еще одна примета: если в этот момент побренчать мелочью в кармане, то это привлечет удачу и поможет притянуть деньги.

Сегодня можно начинать готовиться к полевым работам: очищать участок от прошлогодней листвы, проверять инвентарь и семена.

В церковный праздник не следует ссориться, особенно с родными и близкими, проявлять зависть, желать зла, обижать животных. Церковь осуждает ложь, жадность, лень и уныние.

По народным поверьям, на Софрона также есть несколько запретов:

нельзя спрашивать у кукушки, сколько человеку осталось жить - это плохой знак;

не стоит сегодня выбрасывать старые вещи - можно навлечь на дом бедность и финансовые трудности;

лучше не начинать ссор и споров в семье - тот, кто станет их зачинщиком, может надолго притянуть неприятности и болезни.

Продолжается Великий пост - тем, кто постится, следует воздерживаться от продуктов животного происхождения.

Приметы 11 марта - что говорит погода

Наши предки на Софрона внимательно наблюдали за птицами и природой, чтобы понять, какими будут весна и летний сезон:

день сегодня теплый - таким же будет и лето;

птицы начинают строить гнезда на южной стороне - к холодному лету;

вороны на земле сидят - к холодам, на макушках деревьев - к теплу;

жаворонки прилетели - жди потепления.

На Софрона хорошо идти на рыбалку, а по пойманным карасям можно гадать: если они без икры, то весной не стоит ждать сильных разливов рек. Ранее мы публиковали календарь рыбака в марте 2026 с удачными днями для клева по лунному календарю.

