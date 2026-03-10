Резолюцию следует рассматривать как политический шаг венгерских властей в условиях внутренней избирательной кампании в парламент.

Министерство иностранных дел Украины подчеркнуло, что венгерская резолюция об отказе от поддержки вступления Украины в Европейский Союз не меняет правил ЕС и не будет иметь юридической силы, чтобы повлиять на процесс евроинтеграции Украины.

"Голосование об отказе от поддержки вступления Украины в ЕС посылает сигнал прежде всего венгерскому национальному меньшинству в Украине. Виктор Орбан фактически "закрывает" двери в ЕС именно перед их лицом", – говорится в заявлении МИД Украины.

Будапешт стал "троянским конем" Москвы

Как с сожалением констатировали украинские дипломаты, официальный Будапешт "продолжает играть роль троянского коня в ЕС", пытаясь блокировать финансовую и военную поддержку в противодействии российской агрессии, а также продвижение Украины на пути в ЕС.

"Такие шаги направлены на то, чтобы держать Евросоюз в заложниках. Они идут в унисон с политикой РФ в отношении ЕС, направленной на ослабление и раскол объединенной Европы. Венгерский парламент сегодня точно сорвал аплодисменты - в Москве", - отмечается в заявлении.

Украинские дипломаты подчеркнули, что последствий резолюции на уровне Европейского Союза не ожидается:

"Резолюция не меняет правил ЕС и не имеет юридической силы в контексте процесса евроинтеграции Украины. Это политический шаг, который следует рассматривать в контексте избирательной кампании".

Как сообщал УНИАН, Национальное собрание Венгрии приняло резолюцию, которая отклоняет возможность членства Украины в ЕС, дальнейшее финансирование войны и усилия по превращению Европейского Союза в военный альянс.

Действующий венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступает против оказания любой поддержки Украине на уровне Евросоюза. Он считает план принять Украину в ЕС в 2027 году "объявлением войны" Венгрии.

