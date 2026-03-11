Вето Орбана и Фицо не сработает: в ЕС нашли способ дать Украине 30 млрд евро, - Politico

В кулуарах Брюсселя обсуждается инициатива стран Северной Европы и Балтии по выделению двусторонних займов.

Украина получит деньги от стран ЕС для финансирования своих военных действий, даже если Венгрия и Словакия продолжат блокировать обещанный кредит в размере 90 миллиардов евро.

Лидеры ЕС все же встретятся на саммите в Брюсселе на следующей неделе в надежде убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и его словацкого коллегу Роберта Фицо сдержать свое обещание одобрить кредит, который должен обеспечить две трети средств, необходимых Украине для продолжения борьбы с российским вторжением до конца 2027 года, пишет Politico.

Но если эти двое откажутся отступить, у стран Балтии и Северной Европы есть план дать Украине достаточно денег, чтобы удержать ее на плаву в течение первой половины этого года, заявили два дипломата ЕС, знакомые с ходом обсуждений. Рассматриваемая общая сумма составляет 30 миллиардов евро. Поскольку это будут двусторонние кредиты, они не потребуют одобрения ЕС, заявляют журналисты.

Отдельно министр финансов Нидерландов Элко Хейнен сообщил своим коллегам, что его правительство предусмотрело выделение Киеву 3,5 миллиарда евро в год в виде двусторонней поддержки до 2029 года.

Сообщается, что Будапешт или любая другая столица ЕС может заблокировать кредит в размере 90 миллиардов евро, несмотря на то, что уже согласилась на него в декабре, поскольку один из законопроектов, который должен быть одобрен до выплаты средств, требует одобрения всех стран-членов.

"Мы не впервые сталкиваемся с подобными трудностями со стороны Венгрии. Мы предоставим этот кредит так или иначе", – заявил комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис.

Идея предоставления индивидуального финансирования Украине уже обсуждалась до декабрьского саммита, на котором лидеры всех стран-членов согласились продвигать единый кредит ЕС, пишет СМИ. Вариант с индивидуальными кредитами тогда рассматривался как неприемлемый, поскольку он подрывал солидарность ЕС с Украиной и обнажал глубокие расколы в блоке.

Но если Орбан откажется снять свои возражения, это может стать единственным путем вперед.

У Украины есть деньги до мая

Потребности Киева в финансировании снизились после того, как в конце прошлого месяца Международный валютный фонд одобрил кредит в размере 8,1 миллиарда долларов, немедленно выплатив 1,5 миллиарда долларов. У страны должно быть достаточно денег, чтобы оставаться платежеспособной до начала мая, сообщили изданию четыре источника.

Предыдущие оценки ЕС указывали на то, что Киев может обанкротиться в конце марта, что поставило бы его в крайне невыгодное положение против российских войск на фоне продолжающихся мирных переговоров под руководством США, что делает предоставление 90 миллиардов евро от ЕС еще более срочным.

Выделение кредита казалось решенным делом вплоть до конца января, когда атака российского беспилотника повредила трубопровод "Дружба", по которому российская нефть транспортируется через Украину в Венгрию и Словакию.

Орбан обвинил Украину в намеренном затягивании ремонта трубопровода по политическим причинам и отказался от своего обязательства, взятого на декабрьском саммите, пропустить кредит Украине. Венгерский лидер также заблокировал 20-й пакет санкций ЕС против России, для принятия которого требуется единогласная поддержка всех 27 лидеров.

Орбан, которому предстоят решающие национальные выборы 12 апреля, строит свою предвыборную кампанию на антиукраинской платформе, говорится в материале. Его политическая партия "Фидес" с большим отрывом отстает в опросах от оппозиционной партии "Тиса".

Президент Украины Владимир Зеленский, который отверг обвинения в том, что Киев отказывается ремонтировать трубопровод по политическим причинам, на прошлой неделе заявил журналистам, что, хотя он и не хочет этого делать, он мог бы возобновить поставки нефти по "Дружбе" "через месяц или полтора" – то есть сразу после венгерских выборов.

В прошлом месяце Зеленский сообщил журналистам, что Украина не ремонтирует трубопровод, поскольку Россия неоднократно наносила по нему удары, в том числе во время проведения ремонтных работ бригадами на месте.

Ожидание выборов в Венгрии

По расчетам как Киева, так и Брюсселя, если Орбан проиграет выборы, лидер оппозиции Петер Мадьяр может оказаться более сговорчивым в вопросе одобрения кредита Украине, особенно если трубопровод "Дружба" будет отремонтирован или если Венгрия получит от ЕС какую-то другую "морковку", по словам трех дипломатов.

Хотя Мадьяр делал критические заявления об Украине во время предвыборной кампании и – как и Орбан – исключил отправку войск или оружия, он также признал Россию агрессором в войне. Дипломаты заявили, что надеются, что им может двигать желание добиться разблокировки замороженных средств ЕС для Венгрии.

Еще одна потенциальная "морковка": Венгрия подала заявку на получение кредитов в размере 16 миллиардов евро из программы ЕС SAFE, которая предоставляет дешевые деньги странам, закупающим оружие оптом. Европейская комиссия еще не одобрила ее заявку.

Если Орбан пойдет наперекор опросам и выиграет выборы, ЕС надеется, что он уйдет с дороги, поскольку ему больше не нужно будет разжигать антиукраинские настроения, чтобы завоевать избирателей.

При этом Брюссель рассматривает словацкого премьера Фицо, который объединился с Орбаном для блокирования кредита, как меньшее препятствие. Недавно он пообещал заблокировать кредит, пока трубопровод "Дружба" не будет отремонтирован, даже если Орбан проиграет выборы.

Впоследствии Фицо встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже на полях саммита по ядерной энергии и, судя по всему, отступил от своей боевой позиции. В видеоролике в социальных сетях он рассказал, что они "обсудили необходимость восстановления транзита российской нефти через территорию Украины в Словакию", добавив: "Я рад, что в этом вопросе мы разделяем точку зрения Европейской комиссии".

Чиновник ЕС заявил, что когда дело доходит до того, чтобы убедить Фицо сотрудничать, "мы близки к цели".

